ASEAN Summit में मोदी-ट्रंप मुलाकात की हो सकती है मुलाकात, क्या टैरिफ को लेकर बनेगी बात?

आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की क्वालालंपुर यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। मलेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी आमंत्रित किया है जिससे मोदी और ट्रंप की मुलाकात की संभावना है। दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक का विकल्प तलाश सकते हैं। ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस महीने मलेशिया में आयोजित होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी किस स्तर पर होगी, इस मुद्दे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संभावित क्वालालंपुर यात्रा के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

मलेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ-साथ आसियान के डायलॉग पार्टनर देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। अगर मोदी और ट्रंप दोनों क्वालालंपुर जाते हैं, तो वहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात होने की संभावना है। द्विपक्षीय बैठक का विकल्प तलाशने की हो सकती है कोशिश यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों पक्ष इन दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक का विकल्प तलाश सकते हैं, बशर्ते इससे कोई सकारात्मक नतीजा निकलने की संभावना हो। ट्रंप ने भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।