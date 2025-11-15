Language
    'कब तक बकवास करते रहोगे', SIR और EVM को लेकर अखिलेश पर भड़के ओवैसी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:24 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद, असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। ओवैसी ने ईवीएम और एसआईआर पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने बिहार की जनता को एआईएमआईएम को वोट देने के लिए धन्यवाद दिया और सीमांचल के विकास के लिए काम करने की बात कही।

    असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बंपर जीत के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ महागबंधन से जुड़े सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे नेता अपनी हार का ठीकरा ईवीएम और एसआईआर पर फोड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उनको नसीहत देते दिख रहे हैं।

    बिहार में ओवैसी की पार्टी ने पांच सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा, "मैं बिहार की जनता को एआईएमआईएम को वोट देने के लिए धन्यवाद देना चाहता मैं उन 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों और पार्टी सदस्यों को इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हम बिहार की जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हम सीमांचल के कल्याण के लिए काम करेंगे।"

    अखिलेश यादव पर किया हमला

    इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा, "मैं इतना बड़ा राजनेता नहीं हूं लेकिन मुझे नजर आ रहा था कि ये नतीजे आ सकते हैं। हां इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग 200 के पास चले जाएंगे। अब उनको सोचना है, अगर वह वही पुराना रिकॉर्ड शुरू कर देंगे कि ओवैसी जिम्मेदार है तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मेरा गाना बजाते रहो।"

    'वो बीजेपी को क्यों नहीं रोक पा रहे, जरा सोचें'

    उन्होंने आगे कहा, "अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी भी कर रहे हैं कि इस कामयाबी के लिए बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है, यह अफसोस की बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते हमने पूरी कोशिश की, आप सीटें देने को तैयार नहीं थे, इसके बाद भी हमने पूरी कोशिश की। अब उनको सोचना है कि वो लोग बीजेपी को क्यों नहीं नहीं रोक पा रहे।"

    एआईएमआईएम चीफ ने कहा, "अगर आप वाकई में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो कब तक आप ईवीएम और एसआईआर के बारे में बकवास बातें करेंगे। इसको छोड़िए और देखिए कि आपकी कमजोरी कहां है? अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम राजा हैं और जनता प्रजा है और वो वोट डालेगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो जमाना खत्म हो चुका है।"

