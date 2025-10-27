अरुणाचल डबल सुसाइड मामला: आरोपी IAS ऑफिसर गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपये और यौन शोषण के घिनौने खेल का पर्दाफाश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तालो पोटोम ने सोमवार को नाहरलगुन शहर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उन्हें 19 साल के युवक गोमचू येकर और इंजीनियर लिकवांग लोवांग की आत्महत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है।

पोटोम इस वक्त दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) में विशेष अधिकारी के तौर पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक, गोमचू येकर ने 23 अक्टूबर की सुबह आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा कि पोटोम और लोवांग ने उसका यौन शोषण किया, जिसकी वजह से वह HIV से संक्रमित हो गया। उसने यह भी लिखा कि दोनों अधिकारी उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे।

सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा येकर ने बताया है कि जब पोटोम 2021 से 2025 के बीच ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर थे, तब उन्होंने उसे PWD में नौकरी दिलाई थी। सुसाइड नोट में यह भी लिखा था कि दोनों अफसरों ने उसे 1 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन बाद में धमकाने लगे और कहा कि वे उसका जीवन बर्बाद कर देंगे।

जब येकर का सुसाइड नोट सार्वजनिक हुआ और उसमें लोवांग का नाम आया तो लोवांग ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक, दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और येकर का HIV टेस्ट भी किया गया। रिपोर्ट्स का इंतजार है।

पोटोम ने आरोपों को बताया बेबिनियाद पोटोम ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि ये आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। वहीं, येकर के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे राज्य की राजधानी के कुछ हिस्सों मे तनाव बढ़ गया है।