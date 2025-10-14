जैसलमेर में सड़क हादसा: सेना के मेजर की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के जैसलमेर में एक सेना की जिप्सी के पलटने से मेजर टीसी भारद्वाज की मृत्यु हो गई। वह आंध्र प्रदेश में गुंटूर के निवासी थे। हादसे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और दो मेजर सहित चार लोग घायल हुए हैं।

