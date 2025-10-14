जैसलमेर में सड़क हादसा: सेना के मेजर की मौत, चार घायल
जैसलमेर में एक सड़क दुर्घटना में सेना के मेजर टीसी भारद्वाज की मृत्यु हो गई। गमनेवाला गांव के पास हुई इस घटना में एक जिप्सी के पलटने से चार अन्य सैन्यकर्मी घायल हो गए, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और दो मेजर शामिल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में तेज गति और मोड़ के कारण दुर्घटना होना बताया गया है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के जैसलमेर में एक सेना की जिप्सी के पलटने से मेजर टीसी भारद्वाज की मृत्यु हो गई। वह आंध्र प्रदेश में गुंटूर के निवासी थे। हादसे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और दो मेजर सहित चार लोग घायल हुए हैं।
हादसा गमनेवाला गांव के निकट रविवार देर शाम हुआ। घायलों का उपचार सेना के अस्पताल में चल रहा है। तनोट थाना अधिकारी अचलराम के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सड़क पर मोड़ था और तेज गति से चल रही जिप्सी सही तरीके से मुड़ नहीं सकी, जिससे वह पलट गई।
कौन-कौन लोग हुए घायल?
घायल व्यक्तियों में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत राय, मेजर अमित, मेजर प्राची शुक्ला और चालक नसीरूद्धीन शामिल हैं। प्राची को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि चालक का बायां कान कट गया है।
यह भी पढ़ें: राजस्थान: कार और बस की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, जिंदा जलने से 2 की मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।