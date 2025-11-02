Language
    आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को मिली कक्षा 4 की मार्कशीट तो सतना खींच लाई बचपन के स्कूल की याद

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के सतना जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। हाल ही में कक्षा चार की अंकसूची सामने आने के बाद, उन्होंने स्कूल देखने की इच्छा जताई और 54 साल बाद सतना पहुंचे। उन्होंने अपनी मार्कशीट सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे स्कूल फिर से चर्चा में आ गया।

    थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय स्थित सरस्वती शिशु मंदिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय से हुई थी।

    हाल ही में कक्षा चार की उनकी अंकसूची सामने आई, जिसके बाद उन्होंने विद्यालय देखने की इच्छा व्यक्त की। परिणामस्वरूप, जनरल द्विवेदी गत एक नवंबर को सतना पहुंचे। वह अपनी बहन के साथ वर्ष 1971-72 के शिक्षण सत्र में इस विद्यालय में कक्षा चार के विद्यार्थी रहे थे।

    इंटरनेट पर शेयर की कक्षा चार की मार्कशीट

    उल्लेखनीय है कि जनरल द्विवेदी सतना जिले के निवासी हैं और उनके परिवार के सदस्य समय-समय पर यहां आते रहते हैं। उन्होंने कक्षा चार की अपनी अंकसूची को इंटरनेट मीडिया पर भी साझा किया है। वह करीब 54 वर्ष बाद विद्यालय पहुंचे थे।

    जनरल द्विवेदी ने जताई स्कूल देखने की इच्छा

    सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय समिति के अध्यक्ष मणिकांत माहेश्वरी ने बताया कि जनरल द्विवेदी कक्षा चार में अध्ययनरत रहे। जब उन्हें अंकसूची मिली तो उन्होंने विद्यालय देखने की इच्छा जताई। इसके लिए उन्होंने एक ब्रिगेडियर को फोन किया, जिन्होंने विद्यालय की पूरी जानकारी उन्हें दी।

    माहेश्वरी के अनुसार, जनरल द्विवेदी ने हवाई पट्टी के पास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की थी। यह उनके गृह जिले से जुड़ाव का प्रतीक है, जो उन्हें यहां खींच लाया। जनरल द्विवेदी ने विद्यालय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कक्षा चौथी की अंकसूची भी विद्यालय भेजी, जिसे विद्यालय के रिकार्ड में सही पाया गया।

