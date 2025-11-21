iPhone की बिक्री में भारत का दबदबा, दुनियाभर में बिके हर पांच में से एक 'मेड इन इंडिया'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में एपल ने भारत में नौ अरब डॉलर की बिक्री की। इतना ही नहीं, दुनियाभर में बिके हर पांच में से एक आइफोन भारत में बनाया या असेंबल किया गया था।

इस दौरान कंपनी की ग्लोबल प्रोडक्शन वैल्यू में एपल इंडिया ने 12 प्रतिशत का योगदान दिया।विश्लेषकों के मुताबिक, भारत में एपल की बिक्री कंपनी के वैश्विक राजस्व (416.1 अरब डॉलर) का केवल दो प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आइफोन उत्पादन में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ी है।

कंपनी ने पहली बार भारत में आइफोन के हाई एंड प्रो और प्रो मैक्स माडल की स्थानीय मैन्यूफैक्च¨रग शुरू की है। कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, 2024-25 में उसे अमेरिका से 178.4 अरब डालर की कमाई हुई और यह एपल के वैश्विक राजस्व का 43 प्रतिशत है।