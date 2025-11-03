Language
    गुजरात में आप नेताओं पर एक और केस, जेल भी बदली

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    अहमदाबाद में, भावनगर जेल में बंद आप नेता प्रवीण राम और राजु करपडा के खिलाफ पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जेल में वीडियो बनाकर किसानों को गुमराह किया। किसान महापंचायत से पहले, उन्होंने खुद को जेल में बताकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने 80 आप नेताओं को दूसरी जेल में भेज दिया है।

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। जेल में वीडियो बनाकर किसान व लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने भावनगर जेल में बंद आप नेता प्रवीण राम व राजु करपडा के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है।

    आरोप है कि किसान महापंचायत से पहले ही ऐसे वीडियो बनाए गए, जिसमें खुद को जेल में बताते हुए किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जेल बंद करीब 80 आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं को राजकोट व अमरेली जेल में स्थानांतरित किया है।

    क्या है मामला?

    बोटाद में किसान महापंचायत के दौरान किसान व पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, उसके बाद प्रवीण राम, राजू करपडा समेत 80 पार्टी कार्यकर्ता व किसानों पर पुलिस केस दर्ज कर करीब 30 को हिरासत में लिया गया था। गत दिनों प्रवीण राम व राजू ने जेल से वीडियो बनाकर प्रसारित किया, तो पुलिस ने उनके खिलाफ नीलमबाग पुलिस थाने में केस दर्ज करते हुए उनकी जेल भी बदल दी।

    आप के संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गत दिनों किसान सभा में यह वीडियो जारी कर आप नेताओं की व्यथा किसानों के समक्ष रखी थी। राजू करपडा व 30 किसानों को राजकोट जेल में तथा आप नेता प्रवीण राम व अन्य कार्यकर्ताओं को अमरेली जेल भेजा गया है।

