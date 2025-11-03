गुजरात में दो युवकों की पेड़ से बांधकर पिटाई, सिर व मूंछ मुड़वाया; पुलिस ने दर्ज किया मामला
गुजरात के कच्छ में, अपनी गाय खोजने निकले दो युवकों को पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने युवकों को अर्धनग्न करके पेड़ से बांध दिया, उनके सिर और मूंछें मूंड दीं, और डंडों से पीटा। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ इलाके में बीते दिनों अपनी गाय तलाशने निकले दो युवकों को पड़ोस के गांव के युवकों ने अर्धनग्न कर पेड़ से बांध दिया तथा सिर व मूंछ मूड़कर डंडों से बुरी तरह पीटा।
आरोपितों ने इसका वीडियो बनाकर उसे प्रसारित किया, इसके बाद पुलिस हरकत में आई। कच्छ जिले के खावडा पुलिस थाने में धोरावर गांव निवासी पीड़ित 26 वर्षीय हाकिम समा ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि गत 31 अक्टूबर को वह अपने भाई सादक समा के साथ अपनी गाय को तलाशने निकला था।
कुछ युवकों ने उन्हें रोककर गाली गलौज शुरु किया
कुछ दिन पूर्व उनकी गाय पास के पहाड़ी इलाके में चली गई थी। पड़ोस के गांव में नूर मौहम्मद समा, हनीफ समा, रफीक समा तथा भिलाल समा व अन्य कुछ युवकों ने उन्हें रोककर गाली गलौज शुरु किया।
उन्होंने कहा कि वो उनके गांव में क्यों आए और उन पर गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। उनके सिर के बाल व मूंछ भी मूड़ दिए। दोनों के हाथ बांधकर उन्हें पेड़ से बांध दिया और डंडों से उनकी बुरी तरह पिटाई की। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
