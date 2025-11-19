Language
    कौन है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल? भारत में 18 केस दर्ज, अमेरिका से डिपोर्ट कर लाया गया भारत

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। वह 19 नवंबर 2025 को दिल्ली पहुंचेगा। अनमोल, लॉरेंस गैंग का विदेशी हैंडलर है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। आज यानी 19 नवंबर 2025 को वह दिल्ली पहुंचने वाला है।

    इससे पहले अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को ईमेल भेजकर इसकी पुष्टि भी की थी। ईमेल में साफ लिखा है, "अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर 2025 को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है।"

    महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है।

    अनमोल बिश्नोई कौन है?

    अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विदेशी हैंडलर है। वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। भाई के जेल में होने के बावजूद गैंग की सारी गतिविधियां अनमोल और गोल्डी बरार चलाते हैं। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग पूरी दुनिया में सक्रिय है।

    अनमोल पर भारत में कम से कम 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

    बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल का रोल

    जांच में पता चला है कि अनमोल बिश्नोई ने ही स्नैपचैट के जरिए बाबा सिद्दीकी के शूटर्स से लगातार संपर्क बनाए रखा था। वह ‘भानु’ नाम से स्नैपचैट चलाता था। यही अनमोल मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी प्लान बनाने वालों में शामिल था।

    अनमोल विदेश में रहकर लॉरेंस का दाहिना हाथ था। वह एक्सटॉर्शन, धमकियां देना और हिट जॉब्स को ऑर्डर करता था। एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए वह पूरी दुनिया में गैंग को कंट्रोल करता था। उसने वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में भी नए क्रिमिनल नेटवर्क बनाए थे।

    अमेरिका से डिपोर्ट क्यों हुआ?

    पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल भारत का ‘मोस्ट वॉन्टेड’ अपराधी है। एनआईए ने उसके सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा हुआ है। जांच में पता चला कि वह नकली पासपोर्ट बनवाकर पहले नेपाल भागा, फिर दुबई-केन्या होते हुए अमेरिका पहुंच गया था।

    पिछले साल नवंबर में अमेरिका में उसे हिरासत में लिया गया था। इसके बाद डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हुई जो अब पूरी हो गई। अब वह भारत लौटते ही पुलिस-एनआईए की हिरासत में जाएगा और पूछताछ के बाद जेल भेजा जाएगा।

    बाबा सिद्दीकी के परिवार ने अमेरिका से मिले ईमेल की कॉपी भी जारी कर दी है। परिवार का कहना है कि अब न्याय की एक बड़ी लड़ाई जीती गई है। आने वाले दिनों में अनमोल से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है।

