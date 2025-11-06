अनिल अंबानी को ईडी ने फिर जारी किया समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले सप्ताह पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। 66 वर्षीय कारोबारी से जांच एजेंसी ने अगस्त में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी।

सूत्रों ने बताया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकाम) पर एसबीआइ के साथ 2,929 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। अनिल अंबानी को इसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी से फिर होगी पूछताछ उल्लेखनीय है कि ईडी ने पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत अनिल अंबानी, उनकी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी 7500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें मुंबई के पाली हिल स्थित पारिवारिक बंगले के अलावा उनकी कंपनियों की अन्य आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां भी शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी के पेश होने के बाद एजेंसी पिछली बार की तरह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। ईडी की यह जांच सीबीआइ द्वारा 21 अगस्त को दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है।

सीबीआइ ने इस मामले में मुंबई स्थित अंबानी के परिसरों सहित कई जगहों पर तलाशी भी ली थी। सीबीआइ की प्राथमिकी में एसबीआइ की शिकायत के आधार पर आरकाम, उसके निदेशक अनिल अंबानी, सरकारी अधिकारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।