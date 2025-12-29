Language
    'हम भी भारतीय...', एंजल चकमा के पिता की पूर्वोत्तर के छात्रों से समान व्यवहार की अपील

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    देहरादून में मारे गए त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता ने पूर्वोत्तर के लोगों के लिए समान व्यवहार और देश भर में बच्चों की बेहतर सुरक्षा की अपील की ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    एंजल चकमा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देहरादून में अपनी जान गंवाने वाले त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय हैं और सरकार से समान व्यवहार सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में पढ़ाई या काम कर रहे बच्चों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग की।

    पीड़ित के पिता तरुण प्रसाद चकमा ने सोमवार को कहा, ''हमारे पूर्वोत्तर के बच्चे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे विभिन्न स्थानों पर काम या पढ़ाई के लिए जाते हैं, उन्हें इस तरह से प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी को समान व्यवहार सुनिश्चित करें।''

    बीएसएफ जवान तरुण प्रसाद ने हमले की भयावह परिस्थितियों का भी विवरण दिया। उन्होंने कहा, ''मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ, वह किसी और के साथ हो। मुझे रात में अपने छोटे बेटे से हमले के बारे में फोन आया। मैंने छुट्टी ली और देहरादून के लिए निकल पड़ा। मैंने अपने बच्चे को गंभीर स्थिति में देखा; उसका बायां हाथ और पैर लकवाग्रस्त हो गए थे क्योंकि उसे पीठ में दो बार चाकू मारा गया था। उसके सिर से खून बह रहा था।''

    तरुण प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि परिवार को शिकायत दर्ज कराने में प्रारंभ में कठिनाई का सामना करना पड़ा। एमबीए छात्र एंजल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में चाकू और अन्य नुकीली वस्तुओं से हमला किया गया था और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से संबंधित पांच लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से दो आरोपित नाबालिग हैं और उन्हें एक सुधार गृह भेजा गया है।

    फरार आरोपित की तलाश में पुलिस टीम नेपाल भेजी गई

    उत्तराखंड सीएमओ के अनुसार पुलिस लगातार एक फरार आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है, जिसके लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपित की तलाश में एक पुलिस टीम नेपाल भी भेजी गई है। आज पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और न्याय का आश्वासन दिया।

    धामी ने एंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा से बात की और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के बाद उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की।

    रिजीजू बोले-सुरक्षा हो, राहुल गांधी ने भाजपा पर दोष मढ़ा

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद वह भारत में पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए इसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता पर बड़ा आघात बताया है।

    इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एंजल की हत्या की आलोचना कर कहा कि भाजपा ऐसी नफरती हिंसा का सामान्यीकरण करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह इस घटना का विरोध करें और एक मृत समाज न बनें। इस बीच, टिपरा मोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने मुख्य आरोपित के लिए दस लाख रुपये के ईनाम की घोषणा की है।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)