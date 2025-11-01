Language
    Andhra Pradesh Temple Stampede: 9 लोगों की कैसे हुई मौत? सीएम ने दिए जांच के सख्त निर्देश

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:49 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. यह हादसा एकादशी के दिन हुआ, जब मंदिर में 15,000 से अधिक लोग दर्शन के लिए जमा हुए थे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताया और जांच के आदेश दिए. प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

    9 लोगों की कैसे हुई मौत सीएम ने दिए जांच के सख्त निर्देश (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासिबुग्गा कस्बे में शनिवार सुबह श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (चिन्ना तिरुपति) में भगदड़ मचने से कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में 8 महिलाएं और 13 साल का एक लड़का शामिल है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं।

    यह हादसा करीब सुबह 11:45 बजे उस समय हुआ जब एकादशी के मौके पर लगभग 15000 श्रद्धालु दर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। यह मंदिर सिर्फ चार महीने पहले ही बना था और निजी तौर पर चलाया जा रहा था। मंदिर में आने-जाने का रास्ता एक ही था, जिससे भीड़ बढ़ गई।

    रेलिंग टूटने से मचा हड़कंप

    पीटीआई के अनुसार, मंदिर की सीढ़ियों के पास लोहे की रेलिंग भीड़ के दबाव से टूट गई। इससे श्रद्धालुओं में डर फैल गया और भगदड़ मच गई। श्रीकाकुलम के एसपी केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया, “यह पूरी तरह एक हादसा है और मंदिर मालिक की गलती है। उन्होंने पुलिस से कोई अनुमति या सुरक्षा व्यवस्था नहीं मांगी थी।” डीएसपी लक्ष्मण राव ने कहा कि लोग डर के कारण नीचे गिर पड़े, जिससे कई घायल हो गए। उन्होंने बताया कि “यह पूरी तरह से घबराहट का मामला था, न कि पारंपरिक भगदड़।”

    9 की मौत व 15 घायल

    सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। कुल 15 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है और 10 की स्थिति स्थिर है। मृतकों की पहचानएडुरी चिन्नम्मी, रपका विजय, मुरिपिंटी नीलम्मा, दुव्वु राजेश्वरी, चिन्नी यशोदम्मा, रूपा, लोटला निखिल (13), दोक्करा अम्मुलम्मा और बोरा ब्रुंदा के रूप में हुई है।

    नेताओं ने जताया शोक

    मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना को “बेहद दर्दनाक” बताया और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि अब राज्य में मंदिरों में भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, “यह बहुत दुखद है कि नौ लोगों की जान चली गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है।”

    पीएम मोदी ने राहत राशि दी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भी संवेदना व्यक्त की।

    आंध्र प्रदेश मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि यह “अनियोजित भीड़” की वजह से हुआ हादसा था और भविष्य में निजी मंदिरों के लिए भी सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे। वहीं, विपक्ष के नेता वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने की अपील की।

