    जयपुर: स्कूल में चौथी मंजिल से कूदी 9 साल की बच्ची; आत्महत्या या कुछ और...क्या है मौत की असली वजह?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:08 PM (IST)

    जयपुर के एक निजी स्कूल में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक 9 वर्षीय छात्रा की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को खुद कूदते हुए देखा गया। पुलिस आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है, जबकि परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

    स्कूल में चौथी मंजिल से कूदी 9 साल की बच्ची (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर के एक निजी स्कूल में शनिवार दोपहर एक 9 साल की छात्रा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, यह घटना नीर्जा मोदी स्कूल में हुई जहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाली अमायरा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी।

    सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बच्ची खुद रेलिंग पर चढ़ी और कूद गई, जबकि पास से गुजर रहे अन्य बच्चे सामान्य रूप से चलते दिखे। करीब 47 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण अमायरा की मौके पर ही मौत हो गई।

    शुरुआती जांच में लग रहा आत्महत्या का मामला

    मालवीय नगप पुलिस के अनुसार, बच्ची को तुरंत अस्तपाल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी लक्ष्मण खटाना ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन असली कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

    पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि जिस जगह बच्ची गिरी थी, वहां सफाई कर दी गई थी और खून के निशान नहीं थे। इससे परिवार में और शक पैदा हुआ। अमायरा के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

    स्कूल प्रशासन पर परिवार का आरोप

    उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में लापरवाही हुई और घटना संदिग्ध हालात में हुई। परिवार ने सवाल उठाया कि स्कूल परिसर में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और किसी शिक्षक ने कुछ क्यों नहीं देखा?

    जिला शिक्षा अधिकारी राम निवास शर्मा ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने विभाग से कोई समुचित संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा, "प्रधानाचार्य इंदु देवी की ओर से आए प्रतिनिधि ने हमारा कॉल तक नहीं उठाया।"

    इकलौती संतान थी अमायरा

    बता दें, अमायरा अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। उसकी मां बैंक में काम करती हैं और पिता एक निजी कंपनी में। दोनों जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के SFS इलाके में रहते हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद FIR दर्ज की गई और जांच जारी है। अमायरा की मौत के असली कारण का खुलासा जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा।

