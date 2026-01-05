पुलिस स्टेशन के बाहर युवक की हत्या, आपसी विवाद में धारदार हथियार से हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में सोमवार के एक पुलिस स्टेशन के गेट के ठीक बाहर दो लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। यह घटना सुबह करीब 3 बजे तनकल्लू पुलिस स्टेशन के पास हुई। मृतक की पहचान मेरगु वंडला पल्ले के रहने वाले एस्वरप्पा के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि रंगपल्ली के रहने वले हरि और चिन्नप्पा ने कथित तौर पर एक आपसी विवाद को लेकर एस्वरप्पा की हंसिया से बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, रंगपल्ली की रहने वाली हरि की पत्नी पिछले चार दिनों से लापता थी, जिसके बाद तनकल्लू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पता चला कि एस्वरप्पा कथित तौर पर उसे अपने साथ ले गया था।

पुलिस स्टेशन के बाहर युवक की हत्या बाद में पुलिस ने एस्वरप्पा और महिला को नेल्लोर जिले में ढूंढ निकाला और आधी रात को उन्हें तनकल्लू पुलिस स्टेशन वापस ले आई। जैसे ही एस्वरप्पा को पुलिस स्टेशन के गेट के पास लाया जा रहा था, हरि और उसके रिश्तेदार चिन्नप्पा, जो कथित तौर पर पहले से वहां छिपे हुए थे, उन्होंने उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।