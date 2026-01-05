Language
    पुलिस स्टेशन के बाहर युवक की हत्या, आपसी विवाद में धारदार हथियार से हमला

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:33 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के तनकल्लू पुलिस स्टेशन के बाहर सोमवार सुबह एस्वरप्पा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हरि और चिन्नप्पा ने आपसी विवाद में हंसिया से हमला किया ...और पढ़ें

    धारदार हथियार से युवक की बेरहमी से हत्या।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में सोमवार के एक पुलिस स्टेशन के गेट के ठीक बाहर दो लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। यह घटना सुबह करीब 3 बजे तनकल्लू पुलिस स्टेशन के पास हुई। मृतक की पहचान मेरगु वंडला पल्ले के रहने वाले एस्वरप्पा के रूप में हुई है।

    अधिकारियों ने बताया कि रंगपल्ली के रहने वले हरि और चिन्नप्पा ने कथित तौर पर एक आपसी विवाद को लेकर एस्वरप्पा की हंसिया से बेरहमी से हत्या कर दी।

    पुलिस के मुताबिक, रंगपल्ली की रहने वाली हरि की पत्नी पिछले चार दिनों से लापता थी, जिसके बाद तनकल्लू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पता चला कि एस्वरप्पा कथित तौर पर उसे अपने साथ ले गया था।

    पुलिस स्टेशन के बाहर युवक की हत्या

    बाद में पुलिस ने एस्वरप्पा और महिला को नेल्लोर जिले में ढूंढ निकाला और आधी रात को उन्हें तनकल्लू पुलिस स्टेशन वापस ले आई। जैसे ही एस्वरप्पा को पुलिस स्टेशन के गेट के पास लाया जा रहा था, हरि और उसके रिश्तेदार चिन्नप्पा, जो कथित तौर पर पहले से वहां छिपे हुए थे, उन्होंने उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।

    पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

    पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की गहन जांच कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि घटना के समय स्टेशन सब-इंस्पेक्टर स्टेशन पर नहीं थे और किसी भी चूक और लापरवाही के लिए विभागीय जांच शुरू की जा रही है।

    इस बीच, एस्वरप्पा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

