    आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में रायवर के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से छह लोगों की दुखद मौत हो गई है कई घायल हुए हैं। पुलिस को संदेह है कि यह दुर्घटना पटाखा निर्माण इकाई में लापरवाही के कारण हुई। पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा ने छह लोगों की मौत की पुष्टि की है।

    आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां रायवर के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस को संदेह है कि दुर्घटना पटाखा निर्माण इकाई में लापरवाही के कारण हुई होगी।

    डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा ने बताया कि पटाखा निर्माण इकाई एक लाइसेंस प्राप्त इकाई थी। उन्होंने पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से छह लोगों के मौत की पुष्टि की है। मीणा ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हाँ, छह शव मिले हैं। हम शवों के विवरण की पुष्टि कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक लाइसेंस प्राप्त इकाई ही थी।"

    मौके पर रेस्क्यू टीम

    इस घटना में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कोशिश में लगे हैं कि आग दोबरा ना भड़के और नजदीक के घरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    अभी तक आग लगने के असली कारणों का पता नहीं चल सका है। अधिकारी पूरे मामले की जांच कर मृतकों व घायलों की सही संख्या और आग लगने के कारणों को पता लगा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश

    इस घटना पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना की जांच का आदेश देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों का सही से उपचार हो।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

