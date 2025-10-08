आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में रायवर के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से छह लोगों की दुखद मौत हो गई है कई घायल हुए हैं। पुलिस को संदेह है कि यह दुर्घटना पटाखा निर्माण इकाई में लापरवाही के कारण हुई। पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा ने छह लोगों की मौत की पुष्टि की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां रायवर के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस को संदेह है कि दुर्घटना पटाखा निर्माण इकाई में लापरवाही के कारण हुई होगी।

डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा ने बताया कि पटाखा निर्माण इकाई एक लाइसेंस प्राप्त इकाई थी। उन्होंने पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से छह लोगों के मौत की पुष्टि की है। मीणा ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हाँ, छह शव मिले हैं। हम शवों के विवरण की पुष्टि कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक लाइसेंस प्राप्त इकाई ही थी।"

मौके पर रेस्क्यू टीम इस घटना में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कोशिश में लगे हैं कि आग दोबरा ना भड़के और नजदीक के घरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।