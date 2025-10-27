Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आंध्र प्रदेश बस दुर्घटना में सभी 19 शवों की हुई पहचान, परिवारों को सौंपे गई डेड बॉडी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक बस दुर्घटना में मारे गए 19 लोगों के शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद पहचान कर ली गई है और उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया है। कल्लूर मंडल में हुई इस घटना में बस के एक दोपहिया वाहन से टकराने के बाद आग लग गई थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकारें पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान कर रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    आंध्र प्रदेश बस दुर्घटना में सभी 19 शवों की हुई पहचान (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कुरनूल जिले में निजी ट्रैवल बस में आग लगने की घटना में मारे गए सभी 19 लोगों के शव विजयवाड़ा में डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी होने के बाद उनके संबंधित परिवारों को सौंप दिए गए हैं। कल्लूर मंडल के चिन्नातेकुरु गांव में शुक्रवार तड़के बस के एक दोपहिया वाहन से टकरा जाने के बाद 19 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस में 44 यात्री सवार थे, जिनमें से कई अपनी जान बचाने में सफल रहे थे। अधिकारी ने बताया कि सभी पीडि़तों के डीएनए नमूने एकत्र किए गए और विजयवाड़ा स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचने तक उचित संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया।

    सभी शव सौंपे गए

    कुरनूल के राजस्व संभागीय अधिकारी संदीप कुमार ने बताया, ''औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सभी शव सौंपे गए हैं। बिहार और तमिलनाडु के पीडि़तों के परिवारों ने आंध्र प्रदेश में शवों का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, जिसके लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्था की। इस बीच, तेलंगाना सरकार ने घोषित अनुग्रह राशि का वितरण शुरू कर दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश भी ऐसा ही करने की प्रक्रिया में है।

    SIR का फॉर्म लेकर घर पर आएंगे BLO, लिस्ट में नाम नहीं तो देने होंगे ये तीन दस्तावेज; पूरी डिटेल