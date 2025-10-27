आंध्र प्रदेश बस दुर्घटना में सभी 19 शवों की हुई पहचान, परिवारों को सौंपे गई डेड बॉडी
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक बस दुर्घटना में मारे गए 19 लोगों के शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद पहचान कर ली गई है और उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया है। कल्लूर मंडल में हुई इस घटना में बस के एक दोपहिया वाहन से टकराने के बाद आग लग गई थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकारें पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान कर रही हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कुरनूल जिले में निजी ट्रैवल बस में आग लगने की घटना में मारे गए सभी 19 लोगों के शव विजयवाड़ा में डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी होने के बाद उनके संबंधित परिवारों को सौंप दिए गए हैं। कल्लूर मंडल के चिन्नातेकुरु गांव में शुक्रवार तड़के बस के एक दोपहिया वाहन से टकरा जाने के बाद 19 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी।
बस में 44 यात्री सवार थे, जिनमें से कई अपनी जान बचाने में सफल रहे थे। अधिकारी ने बताया कि सभी पीडि़तों के डीएनए नमूने एकत्र किए गए और विजयवाड़ा स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचने तक उचित संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया।
सभी शव सौंपे गए
कुरनूल के राजस्व संभागीय अधिकारी संदीप कुमार ने बताया, ''औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सभी शव सौंपे गए हैं। बिहार और तमिलनाडु के पीडि़तों के परिवारों ने आंध्र प्रदेश में शवों का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, जिसके लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्था की। इस बीच, तेलंगाना सरकार ने घोषित अनुग्रह राशि का वितरण शुरू कर दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश भी ऐसा ही करने की प्रक्रिया में है।
