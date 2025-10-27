आंध्र प्रदेश बस दुर्घटना में सभी 19 शवों की हुई पहचान, परिवारों को सौंपे गई डेड बॉडी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कुरनूल जिले में निजी ट्रैवल बस में आग लगने की घटना में मारे गए सभी 19 लोगों के शव विजयवाड़ा में डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी होने के बाद उनके संबंधित परिवारों को सौंप दिए गए हैं। कल्लूर मंडल के चिन्नातेकुरु गांव में शुक्रवार तड़के बस के एक दोपहिया वाहन से टकरा जाने के बाद 19 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी।

बस में 44 यात्री सवार थे, जिनमें से कई अपनी जान बचाने में सफल रहे थे। अधिकारी ने बताया कि सभी पीडि़तों के डीएनए नमूने एकत्र किए गए और विजयवाड़ा स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचने तक उचित संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया।