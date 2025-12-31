'बंगाल के लिए निर्णायक होगा चुनाव', कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले अमित शाह

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन दिवसीय बंगाल प्रवास के अंतिम दिन बुधवार को कोलकाता के साइंस सिटी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव बंगाल के लिए निर्णायक हैं और पार्टी को हर स्तर पर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बंद कमरे में हुए इस सम्मेलन के दौरान शाह ने जमीनी हालात की समीक्षा करते हुए संगठन में तालमेल और अनुशासन पर विशेष जोर दिया। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन पदाधिकारी और चुनावी रणनीति से जुड़े प्रमुख चेहरे मौजूद रहे।