'बंगाल के लिए निर्णायक होगा चुनाव', कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे के अंतिम दिन कोलकाता में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को निर्णायक बत ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन दिवसीय बंगाल प्रवास के अंतिम दिन बुधवार को कोलकाता के साइंस सिटी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव बंगाल के लिए निर्णायक हैं और पार्टी को हर स्तर पर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा।
बंद कमरे में हुए इस सम्मेलन के दौरान शाह ने जमीनी हालात की समीक्षा करते हुए संगठन में तालमेल और अनुशासन पर विशेष जोर दिया। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन पदाधिकारी और चुनावी रणनीति से जुड़े प्रमुख चेहरे मौजूद रहे।
शाह ने इससे पहले सुबह में पार्टी नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक में राज्य संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की।
कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद दिल्ली रवाना होने से पहले गृह मंत्री ने ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा-अर्चना की।
इधर, सांगठनिक बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा के नेताओं द्वारा SIR को लेकर शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोगों में चिंता के सवाल पर शाह ने पार्टी नेताओं से स्पष्ट कहा कि यह प्रसंग मुझ पर छोड़ दें।
