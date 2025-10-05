'स्वदेशी अपनाते हुए दिवाली मनाएं', अमित शाह की देश की जनता से अपील

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं का त्याग करके दिवाली मनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों का ऐसा संकल्प भारत को महान बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत पहल ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान कर रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देकर और विदेशी वस्तुओं का त्याग करके स्वदेशी भावना के साथ दिवाली मनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों का ऐसा सामूहिक संकल्प भारत को 'महान' बनाएगा।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई 'आत्मनिर्भर भारत' पहल ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और यह बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान कर रही है। साथ ही, इसने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है और दुनिया भर के लोगों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया है।

जीएसटी में कटौती को लेकर क्या बोले अमित शाह? शनिवार को गोवा सरकार की महत्वाकांक्षी 'महाजे घर' योजना सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह पणजी के पास एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री एवं उत्तरी गोवा के सांसद श्रीपद नाइक और राज्यसभा सदस्य सदानंद शेत तनावड़े भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

शाह ने कहा कि नवरात्रि की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने 395 उत्पादों पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में एक-तिहाई की कमी की है और इस कदम से नागरिकों को बड़ा लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा, ''कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं पर इसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।''

'न करें विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल' उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद से किसी ने भी बिक्री कर या जीएसटी में इतनी कटौती करने की हिम्मत नहीं की थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल कर दिखाया है। इसलिए यह दिवाली सभी भारतीयों के लिए शुभ होगी। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी पर भी जोर दिया है। इस दिवाली हमें यह संकल्प लेना होगा कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, एक भी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।'