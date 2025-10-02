अमित शाह की अपील, हर परिवार साल में 5000 रुपये के खरीदे खादी उत्पाद

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के हर परिवार से सालाना 5000 रुपये के खादी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब आप स्वदेशी अपनाते हैं तो न सिर्फ लाखों लोगों के जीवन में उजियारा लाते हैं बल्कि देश को 2047 तक दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के अभियान के साथ खुद को जोड़ते हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के हर परिवार से सालाना 5,000 रुपये के खादी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब आप स्वदेशी अपनाते हैं तो न सिर्फ लाखों लोगों के जीवन में उजियारा लाते हैं, बल्कि देश को 2047 तक दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के अभियान के साथ खुद को जोड़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खादी वस्त्रों पर 20 प्रतिशत की छूट अमित शाह ने गुरुवार को कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग आउटलेट्स में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों पर देशव्यापी छूट का शुभारंभ किया और इस दौरान ये बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने खरीदारी भी की और यूपीआइ से भुगतान किया। यह छूट दो चरणों में मिलेगी। पहला चरण पांच नवंबर तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 15 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। खादी वस्त्रों पर 20 प्रतिशत और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों भुला दिए गए गृह मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी और खादी का विचार देकर देश की आजादी के आंदोलन को गति देने के साथ ही अनेक गरीबों के जीवन में उजियारा फैलाने का काम किया। बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों भुला दिए गए। मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का बड़ा अभियान चलाया था।

खादी-ग्रामोद्योग का कारोबार एक लाख 70 हजार करोड़ तक पहुंचा गृह मंत्री ने कहा कि आज फिर से खादी जन-जन के उपयोग की चीज बन गई है। इसकी बिक्री में कई सौ गुना की वृद्धि हुई है। आज खादी-ग्रामोद्योग का कारोबार एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी की बात फिर से उठाकर देश के आर्थिक विकास के साथ मेक इन इंडिया अभियान से दुनिया का उत्पादन हब बनाने का संदेश दिया है। इससे प्रेरित होकर हजारों परिवारों ने तय किया है कि उनके परिवारों में कोई विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा।