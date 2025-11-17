फरीदाबाद में आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ शामिल हैं।

कौन-कौन होगा बैठक में शामिल?

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपालों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है।

बयान में कहा गया कि क्षेत्रीय परिषद में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटारे के लिए 'फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों' का कार्यान्वयन शामिल हैं।