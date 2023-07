गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बाढ़ जैसी बनी स्थिति; अमित शाह ने CM भूपेन्द्र पटेल से लिया जायजा

अहमदाबाद, एजेंसी। Gujarat Flood: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से बात की।

इसके अलावा अमित शाह ने दिल्ली के एलजी वी.के.सक्सेना से भी यमुना नदी के जल स्तर को लेकर चर्चा की है। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उपलब्ध हैं।

गुजरात के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। 22 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने लगातार बारिश के बाद राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

Union Home Minister Amit Shah spoke to Gujarat CM Bhupendra Patel about the flood-like situation occurring in various parts of the state due to the recent heavy rainfall. pic.twitter.com/KVJID9gP8e