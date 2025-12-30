'3 से 77' वाला करिश्माई आंकड़ा, जिसके दम पर भाजपा बंगाल में बनाएगी सरकार; शाह की भविष्यवाणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे ये साल खत्म हो रहा है नए साल के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव भी करीब आ रहे हैं। भाजपा अभी से ही बंगाल में प्रचार में जुट गई है। पीएम मोदी से लेकर शाह और तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल का दौरा कर रहे हैं।

अब सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल की धरती पर भाजपा वहीं चमत्कार दोहरा पाएगी जो उसने राष्ट्रीय स्तर दोहराया था? 2 से 303 सीट वाली उस शानदार पारी को अब बंगाल की पिच पर खेलना है। ये बात अलग है कि यहां टीम अलग है, मैच राष्ट्रीय नहीं बल्कि राज्य स्तर का है।

शाह ने बंगाल में भाजपा सरकार की भविष्यवाणी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को कोलकाता में थे। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की इस पिच पर भाजपा धुरंधर बल्लेबाज साबित होगी। शाह ने 2014 से 2025 तक भाजपा की सीटों और वोट प्रतिशत की यात्रा का का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ये भविष्यवाणियां हवा में नहीं हैं, बल्कि ठोस आधार पर टिकी हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके लिए पार्टी के पास मजबूत नींव है। यह दावा पार्टी के बढ़ते जनाधार और संगठनात्मक मजबूती पर आधारित है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन के बाद भाजपा इसे बड़ा अवसर मान रही है।

BJP की वोट यात्रा बंगाल प्रवास के दूसरे दिन कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2014 से 2025 तक बंगाल में बीजेपी की लंबी वोट यात्रा रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17 पर्सेंट वोट और 2 सीटें मिली थीं।

साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10 पर्सेंट वोट और 3 सीटें मिली थीं।

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 41 पर्सेंट वोट और 18 सीटें मिलीं थीं।

साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 38 पर्सेंट वोट पाने के साथ 77 सीटें भी जीती थी।

साल 2024 के चुनाव में 39 पर्सेंट वोट और 12 सीटें मिलीं थी।

अब साल 2026 में हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि यह बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को कभी सिर्फ 3 सीट मिली थीं, वह पार्टी पांच साल के अंदर 77 सीटों पर पहुंच गई है।

ममता सरकार पर शाह ने साधा निशाना बंगाल प्रवास के दूसरे दिन कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल की पूरी डेमोग्राफी ही बदल गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र के लगातार अनुरोध के बावजूद भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बंगाल सरकार जमीन नहीं दे रही है।

बंगाल सरकार चाहती है कि घुसपैठ ऐसे ही जारी रहे ताकि उनकी सत्ता चलती रहे। शाह ने स्पष्ट कहा कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में घुसपैठ ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि भाजपा की सरकार बनने पर न सिर्फ बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह सील किया जाएगा बल्कि घुसपैठियों को भी चुन-चुन कर वापस उनके देश भेजा जाएगा।