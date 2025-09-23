'विदेश नीति अब रीढ़ की हड्डी है', अमित शाह ने पीएम मोदी और नेहरू के कार्यकाल की ऐसे की तुलना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया है। उन्होंने मोदी के कार्यकाल की तुलना नेहरू सहित कांग्रेस सरकारों से करते हुए कहा कि इतिहासकार मोदी युग को बेहतर मानेंगे। शाह ने कहा कि एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंची है।

शाह ने कहा, "जब इतिहासकार मोदी के युग की तुलना अन्य प्रधानमंत्रियों के युग से करेंगे तो परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में होगा।" उन्होंने कहा, "एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, तीन तलाक, देश की नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट करना, पूरे देश में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ाना, ये सब सिर्फ एक दशक में हुआ है।"

'भारत की विदेश नीति में मजबूती पीएम मोदी लेकर आए' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में मजबूती लाने का काम किया है, जिसका पहले अभाव था। गृह मंत्री ने कहा, "भारत की विदेश नीति का गहन अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी की कमी थी। नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति में रीढ़ जोड़ने का काम किया है।"