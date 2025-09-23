Language
    'विदेश नीति अब रीढ़ की हड्डी है', अमित शाह ने पीएम मोदी और नेहरू के कार्यकाल की ऐसे की तुलना

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया है। उन्होंने मोदी के कार्यकाल की तुलना नेहरू सहित कांग्रेस सरकारों से करते हुए कहा कि इतिहासकार मोदी युग को बेहतर मानेंगे। शाह ने कहा कि एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंची है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तुलना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस की बाद की सरकारों से की।

    शाह ने कहा, "जब इतिहासकार मोदी के युग की तुलना अन्य प्रधानमंत्रियों के युग से करेंगे तो परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में होगा।"

    उन्होंने कहा, "एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, तीन तलाक, देश की नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट करना, पूरे देश में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ाना, ये सब सिर्फ एक दशक में हुआ है।"

    'भारत की विदेश नीति में मजबूती पीएम मोदी लेकर आए'

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में मजबूती लाने का काम किया है, जिसका पहले अभाव था। गृह मंत्री ने कहा, "भारत की विदेश नीति का गहन अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी की कमी थी। नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति में रीढ़ जोड़ने का काम किया है।"

    पीएम मोदी को लेकर अमित शाह ने और क्या कहा?

    उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि वह हर भूमिका में खुद को सफलतापूर्वक ढाल लेते हैं। वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में सफल रहे हैं। यह एक बड़ी खूबी है।"

