'किसी का घर छूटा और किसी की जान गई', विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पर अमित शाह ने पीड़ितों को किया याद

अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया-विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अमानवीय दर्द सहने वालों, अपना जीवन गंवाने वालों और अपनी जड़ों से उखड़ जाने वालों को श्रद्धांजलि। यह हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसके कष्टों को कभी भूला नहीं जा सकता। शाह के मुताबिक विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इतिहास के इस पन्ने को याद रखना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मूलभूत कार्य है।

On Partition Horrors Remembrance Day my homage to the millions who suffered inhumane pains, lost lives, turned homeless during this most hideous episode of our history.



Only a nation that remembers its history can build its future and emerge as a powerful entity. Observing this…