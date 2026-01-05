Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमित शाह करेंगे कुपोषण उन्मूलन कॉन्क्लेव का उद्घाटन, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी पर होगी चर्चा

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:56 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कुपोषण उन्मूलन पर राष्ट्रीय सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। एनडीडीबी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह कार्यक् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाते हुए कुपोषण के खिलाफ बड़ा राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कुपोषण उन्मूलन में कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी की अहम भूमिका पर मंगलवार को कान्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।

    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीडीबी फाउंडेशन फार न्यूट्रिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सीएसआर कान्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसका मकसद बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए सहकारिता और कार्पोरेट क्षेत्र की साझेदारी को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान दो महत्वपूर्ण पोषण कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।

    शिशु संजीवनी कार्यक्रम की शुरुआत होगी

    पहला, सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर योजना के तहत गिफ्टमिल्क कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों के लगभग चार हजार बच्चों को विटामिन ए और डी से भरपूर फ्लेवर्ड दूध दिया जाएगा। यह दूध छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

    दूसरा, आईडीबीआई बैंक की सीएसआर पहल के तहत शिशु संजीवनी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस योजना से महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों की आंगनवाडि़यों में पढ़ने वाले करीब तीन हजार बच्चों को पोषण सहायता मिलेगी। शिशु संजीवनी एक खास तरह का पोषक आहार है, जिसे एनडीडीबी ने विकसित किया है।

    कान्क्लेव में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, सार्वजनिक और निजी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और शोध संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यहां पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और यह बताया जाएगा कि मिलकर काम करने से कुपोषण को कैसे खत्म किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह आयोजन बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है।