अमित शाह करेंगे कुपोषण उन्मूलन कॉन्क्लेव का उद्घाटन, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी पर होगी चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाते हुए कुपोषण के खिलाफ बड़ा राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कुपोषण उन्मूलन में कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी की अहम भूमिका पर मंगलवार को कान्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीडीबी फाउंडेशन फार न्यूट्रिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सीएसआर कान्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसका मकसद बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए सहकारिता और कार्पोरेट क्षेत्र की साझेदारी को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान दो महत्वपूर्ण पोषण कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।

शिशु संजीवनी कार्यक्रम की शुरुआत होगी पहला, सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर योजना के तहत गिफ्टमिल्क कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों के लगभग चार हजार बच्चों को विटामिन ए और डी से भरपूर फ्लेवर्ड दूध दिया जाएगा। यह दूध छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

दूसरा, आईडीबीआई बैंक की सीएसआर पहल के तहत शिशु संजीवनी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस योजना से महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों की आंगनवाडि़यों में पढ़ने वाले करीब तीन हजार बच्चों को पोषण सहायता मिलेगी। शिशु संजीवनी एक खास तरह का पोषक आहार है, जिसे एनडीडीबी ने विकसित किया है।