'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट', जागरण के साहित्य सृजन कार्यक्रम में घुसपैठियों पर बोले अमित शाह; 10 बड़ी बातें

दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेन्द्र मोहन जी की जयंती पर जागरण साहित्य सृजन सम्मान समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने 'हिंदी हैं हम' अभियान का समर्थन किया। उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और जनसंख्या परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने शरणार्थियों को नागरिकता दी है और भाजपा घुसपैठियों को 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दैनिक जागरण के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।