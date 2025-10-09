Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्दियों के पहले घुसपैठ रोकने के लिए सतर्क रहें सुरक्षा एजेंसियां, शाह ने किया अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्दियों से पहले सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों की प्रशंसा की और कहा कि उनके प्रयासों से आतंकवादी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है। अमित शाह ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सर्दियों के पहले सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की आशंका को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के हालात की समीक्षा के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर का लक्ष्य हासिल करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     उन्होंने साफ किया कि सुरक्षा बलों को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को नाकाम करने की पूरी छूट है। बैठक में अमित शाह के साथ जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के साथ जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक तथा सेना, केंद्र व राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

    अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कारगर कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों से जम्मू-कश्मीर में देश के दुश्मनों द्वारा पोषित आतंकवादी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है। उनके अनुसार पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भी जिस तरह से राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर काम किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वित तरीके से काम किया है।

    उनके प्रयासों की बदौलत राज्य की सुरक्षा परि²श्य को मजबूत करने और लोगों का भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिली है। ध्यान देने की बात है कि सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर में नए स्थानीय आतंकियों की भर्ती पूरी तरह से बंद हो गई है। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को जीवित दिखाने के लिए सीमा पार से आतंकी भेज रहा है।

    पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आतंकी भी सीमा पार से आए थे, जिन्हें मार गिराया गया। इसके पहले भी अमित शाह सीमा पार से घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के लिए जरूरी कदमों पर काम करने का निर्देश दे चुके हैं। लेकिन सर्दियों में बर्फवारी से पहले आतंकी घुसपैठ के ट्रेंड को देखते हुए अमित शाह ने सुरक्षा बलों को पहले से सतर्क कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमित शाह के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद के बचे-खुचेइकोसिस्टम को खत्म करने में जुटी हुई है। 