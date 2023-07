'साइबर क्राइम और डार्क नेट से रहना होगा सतर्क' जी 20 बैठक में अमित शाह बोले- इंटरनेट के जरिए पनप रहा आतंकवाद

गृह मंत्री अमित शाह ने जी-20 की दो दिवसीय बैठक में हिस्सा लिया। एनएफटी एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे पर भी गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के जरिए फेक न्यूज भी काफी फैलाया जा रहा है जो राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली के होटल ग्रेंड हयात में आयाजोत जी-20 की दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। अमित शाह ने इस बैठक में इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने पर चिंता जाहिर की। एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे पर भी गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साइबर क्राइम के शिकार हो रहे दुनिया के कई देश: अमित शाह उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों पर साइबर क्राइम का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के कई देश साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। अमित शाह ने डार्क नेट पर जताई चिंता अमित शाह ने आगे कहा आतंकवादी अपनी पहचान छिपाने और कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने के लिए डार्क वेब का उपयोग कर रहे हैं, और हमें डार्क वेब पर चल रही इन गतिविधियों के पैटर्न को समझना होगा और समाधान ढूंढना होगा। शाह ने कहा कि मेटावर्स के जरिए आतंकवादी संगठनों के लिए कमजोर लोगों को चुनना और उन्हें निशाना बनाना और उनकी कमजोरियों के अनुसार सामग्री तैयार करना आसान हो जाएगा।" आखिर क्या है डार्क नेट? बता दें कि डार्क नेट को डार्क वेब का फर्स्ट स्टेज भी कहा जा सकता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है, जहां कानूनी और गैर-कानूनी दोनों तरीके के कामों को अंजाम दिया जाता है। इंटरनेट का 96 प्रतिशत हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। हम इंटरनेट कंटेंट के केवल 4 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल करते है, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। नागरिकों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर हो विश्वास: अमित शाह उन्होंने आगे कहा कि आज के समय महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे अपराध हो रहे हैं। वहीं, इंटरनेट के जरिए फेक न्यूज भी काफी फैलाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय है। अमित शाह ने आगे कहा कि आज दुनिया की सभी सरकारें शासन और लोक कल्याण में डिजिटल साधनों को बढ़ावा दे रही हैं इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर विश्वास हो।

