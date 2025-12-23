तिरुप्पारनकुंड्रम दरगाह पर फहराया गया उत्सव का झंडा, हिंदू श्रद्धालुओं ने किया विरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दरगाह का वार्षिक उत्सव हिंदू श्रद्धालुओं के विरोध के बीच शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने स्थानीय अधिकारी से दरगाह की अनुमति देने पर सवाल उठाया, जबकि कार्तिगई दीपम दीप प्रज्ज्वलन मामले में हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू नहीं किया गया है।

तिरुमंगलाम राजस्व मंडल अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद 21 दिसंबर की रात को हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशाह औलिया दरगाह पर छह जनवरी, 2026 को होने वाले संथानाकुडु उत्सव के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया। भाजपा ने किया सड़क रोको प्रदर्शन अधिकारी के फैसले के विरोध में श्रद्धालुओं और भाजपा पदाधिकारियों ने रविवार रात को 'सड़क रोको' प्रदर्शन किया। उनका उद्देश्य यह जानना था कि एक समुदाय को अनुमति कैसे दी जा सकती है, जबकि मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें दरगाह के पास एक पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।