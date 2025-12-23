Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिरुप्पारनकुंड्रम दरगाह पर फहराया गया उत्सव का झंडा, हिंदू श्रद्धालुओं ने किया विरोध

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    तमिलनाडु के तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दरगाह का वार्षिक उत्सव हिंदू श्रद्धालुओं के विरोध के बीच शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने दरगाह की अनुमति पर सवा ...और पढ़ें

    Hero Image

    तिरुप्पारनकुंड्रम दरगाह। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दरगाह का वार्षिक उत्सव हिंदू श्रद्धालुओं के विरोध के बीच शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने स्थानीय अधिकारी से दरगाह की अनुमति देने पर सवाल उठाया, जबकि कार्तिगई दीपम दीप प्रज्ज्वलन मामले में हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू नहीं किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिरुमंगलाम राजस्व मंडल अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद 21 दिसंबर की रात को हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशाह औलिया दरगाह पर छह जनवरी, 2026 को होने वाले संथानाकुडु उत्सव के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया।

    भाजपा ने किया सड़क रोको प्रदर्शन

    अधिकारी के फैसले के विरोध में श्रद्धालुओं और भाजपा पदाधिकारियों ने रविवार रात को 'सड़क रोको' प्रदर्शन किया। उनका उद्देश्य यह जानना था कि एक समुदाय को अनुमति कैसे दी जा सकती है, जबकि मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें दरगाह के पास एक पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

    पुलिस ने हिंदू श्रद्धालुओं को दी इस बात की इजाजत

    हिंदू मुन्नानी और भाजपा दोनों ने स्थानीय अधिकारियों की दोहरे मापदंड की कड़ी आलोचना की। कुछ श्रद्धालुओं ने हाई कोर्ट की मदुरई पीठ में स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इस बीच, सोमवार को पुलिस ने हिंदू श्रद्धालुओं को तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक दर्शन करने की अनुमति दी, लेकिन इसके लिए उनकी पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी।

    यह भी पढ़ें: 'सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुली DMK', मदुरै मंदिर विवाद पर भाजपा का हमला 