'सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुली DMK', मदुरै मंदिर विवाद पर भाजपा का हमला 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के मदुरै में पहाड़ी पर स्थित मंदिर में दीया जलाने की विपक्ष की योजना को भाजपा ने न केवल वोट बैंक की राजनीति बताया है, बल्कि इसे भारत की बुनियादी पहचान पर ढांचागत खतरनाक हमला बताया है। साथ ही भाजपा ने आरोप लगाया कि ये भारत के लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष चरित्र पर गंभीर झटका है।

द्रमुक के नेतृत्व में तमाम विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष मद्रास हाई कोर्ट के न्यायधीश जीआर स्वामीनाथन को हटाने के संबंध में एक प्रस्ताव दिया, जिस पर भाजपा ने विपक्ष पर हमला बोला। 'सामूहिक तौर पर धमकाया जा रहा' गौरतलब है कि न्यायाधीश स्वामीनाथन ने मदुरै स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्राधिकारियों को दीप प्रज्ज्वलन सुनिश्चित कराने को कहा था। इसे लेकर विवाद बढ़ गया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष महाभियोग प्रस्ताव देना जज को धमकाने का एक प्रयास है। एक तरफ राहुल गांधी संवैधानिक संस्थानों पर सीधे हमले कर रहे हैं, वहीं उनके गठबंधन सहयोगी और आइएनडीआई गठबंधन के सदस्य सामूहिक तौर पर न्यायपालिका को धमका रहे हैं।

'सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुली है द्रमुख सरकार' त्रिवेदी ने कहा कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि स्तंभ के निकट केवल 10 लोग जाएंगे और दीप प्रज्ज्वलन करेंगे, लेकिन तमिलनाडु सरकार के वकील ने दलील दी कि पहले तो ये साबित करना होगा कि मंदिर में ऐसा कोई स्तंभ है भी और क्या उसकी कोई धार्मिक महत्ता भी है।