'अगर उसके माता-पिता...', हिजाब विवाद के बीच केरल के शिक्षा मंत्री ने छात्रा को दाखिला दिलाने का दिया ऑफर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के पल्लुरुथी में हिजाब विवाद के बीच केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने शनिवार को कहा कि अगर छात्रा के माता-पिता अनुरोध करते हैं, तो उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर लड़की के माता-पिता हमारे पास आते हैं, तो हम उसे किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने की व्यवस्था करेंगे। उनकी यह टिप्पणी छात्रा के परिवार द्वारा हिजाब पहनने को लेकर हुए हालिया विवाद के बाद अपनी बेटी को सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में वापस न भेजने के फैसले के बाद आई है।