'अगर उसके माता-पिता...', हिजाब विवाद के बीच केरल के शिक्षा मंत्री ने छात्रा को दाखिला दिलाने का दिया ऑफर
केरल के पल्लुरुथी में हिजाब विवाद के चलते, शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि अगर छात्रा के माता-पिता आग्रह करते हैं, तो उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। यह टिप्पणी छात्रा को हिजाब पहनने के कारण स्कूल में प्रवेश से रोकने के बाद आई है। परिवार ने स्कूल प्रशासन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शिकायत की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के पल्लुरुथी में हिजाब विवाद के बीच केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने शनिवार को कहा कि अगर छात्रा के माता-पिता अनुरोध करते हैं, तो उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर लड़की के माता-पिता हमारे पास आते हैं, तो हम उसे किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने की व्यवस्था करेंगे। उनकी यह टिप्पणी छात्रा के परिवार द्वारा हिजाब पहनने को लेकर हुए हालिया विवाद के बाद अपनी बेटी को सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में वापस न भेजने के फैसले के बाद आई है।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
यह विवाद इस सप्ताह की शुरुआत में तब शुरू हुआ, जब स्कूल ने यूनिफॉर्म कोड के उल्लंघन का हवाला देते हुए लड़की को हिजाब पहनकर परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शिकायत की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।