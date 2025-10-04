Karur Stampede: करूर भगदड़ मामले में अब एंबुलेंस ड्राइवरों से क्यों हुई पूछताछ? मांगी गई ये जानकारी

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ में हुई मौतों के मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस चालकों से पूछताछ की। करूर टाउन पुलिस के अनुसार घटना के समय वेलुसामीपुरम में मौजूद ड्राइवरों से पूछताछ की गई। ड्राइवरों से 27 सितंबर को सरकारी और निजी अस्पतालों से आए कॉल और तैनात की गई एम्बुलेंस की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 27 सितंबर को करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की चुनावी रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात एम्बुलेंस चालकों से शनिवार को पूछताछ की गई। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। इस रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई तथा 60 अन्य घायल हो गए। करूर टाउन पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि करूर के वेलुसामीपुरम में घटना के समय मौजूद पांच से छह चालक जांचकर्ताओं के समक्ष पेश हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ड्राइवरों से क्या पूछताछ की गई? अधिकारी ने बताया कि करूर और पड़ोसी जिलों के सरकारी और निजी एम्बुलेंस के चालकों से पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने यह विवरण मांगा है कि ड्राइवरों को किसने बुलाया, सरकारी और निजी अस्पतालों को कितने कॉल आए और 27 सितंबर को कितनी एम्बुलेंस सेवा में लगाई गईं।