'केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं', करूर भगदड़ पर स्टालिन ने भाजपा को घेरा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाजपा पर करूर भगदड़ को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को भगदड़ की कोई चिंता नहीं है बल्कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में इसे मुद्दा बनाना चाहती है। स्टालिन ने सवाल उठाया कि भाजपा ने मणिपुर दंगों और अन्य घटनाओं की जांच के लिए टीमें क्यों नहीं भेजीं?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पिछले हफ्ते एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ पर जमकर राजनीति होने का आरोप लगया है। स्टालिन ने शुक्रवार को भाजपा आरोप लगते हुए कहा कि, 'करूर में हुई भगदड़ पर बीजेपी को कोई चिंता नहीं है बल्कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में इसे मुद्दा बनाना चाहती है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने भगदड़ के कारणों की जांच के लिए एनडीए सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इतनी जल्दी करूर भेजे जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर दंगों, गुजरात में मोरबी पुल दुर्घटना और उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले में हुई भगदड़ की जांच के लिए टीमें क्यों नहीं भेजी गईं। स्टालिन ने कहा।, 'बेशक उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये सब साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है।

करूर भगदड़ पर मुख्यमंत्री स्तालिन ने भाजपा को घेरा उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि, "वे दूसरों के पीठ पर सवार होने वाले उस परजीवी की तरह है जो शूद्रों केख़ून पर पलटा है " DMK अध्यक्ष स्टालिन ने कहा, "भाजपा करूर भगदड़ का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए कर रही है कि वह किसे अपने कंट्रोल में ला सकती है। चाहे लोगों ने कितने भी मुखौटे पहने हों, कितने भी गुलाम भर्ती किए गए हों, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है तमिलनाडु भाजपा के नियंत्रण से बाहर है।"

करूर भगदड़ पर राजनीति कर रही भाजपा मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि, 'जब तमिलनाडु तीन बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था, तब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न तो राज्य का दौरा किया और न ही कोई धनराशि आवंटित की। लेकिन भगदड़ के बाद वो फौरन करूर पहुंच गईं। जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठना तय है।