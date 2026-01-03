नए साल पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचा अंबानी परिवार, सोमनाथ महादेव मंदिर में टेका माथा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल की शुरुआत आस्था और भक्ति के साथ करते हुए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और अनंत अंबानी ने सोमनाथ मंदिर जाकर देवाधिदेव श्री सोमनाथ महादेव की पूजा-अर्चना की। नए साल की शुभ शुरुआत पर अंबानी परिवार ने महादेव को गंगाजल से अभिषेक किया और कुलसोमेश्वर महापूजा की।

उन्होंने 'ध्वज पूजा' और 'पग पूजा' करके राष्ट्र की खुशी, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की, जिसका भक्तों के बीच विशेष महत्व है। सेवा परमो धर्म की भावना के साथ मुकेशभाई अंबानी ने भक्तों के लिए तीर्थयात्री-उन्मुख सुविधाओं के विकास कार्यों के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये का दान दिया।

AI-नेटिव डीप-टेक कंपनी का मेगा प्लान कुछ ही दिन पहले मुकेश अंबानी ने रिलायंस को AI-नेटिव डीप-टेक कंपनी में बदलने के लिए एक मेगा प्लान पेश किया था। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 'मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया और रिलायंस के कर्मचारियों से भारत के AI-पावर्ड भविष्य को आकार देने में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने का आग्रह किया।

60,00,00 से ज्यादा रिलायंस कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ शेयर किए गए एक मैनिफेस्टो में, उन्होंने कहा कि दुनिया ने अभी तक AI क्या हासिल कर सकता है, उसका सिर्फ 'टिप ऑफ द आइसबर्ग" ही देखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर AI का जिमीदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें इंसानियत की कुछ सबसे मुश्किल चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। अंबानी ने राष्ट्रीय विकास के प्रति ग्रुप की कमिटमेंट पर जोर दिया। उन्होंने एक पावरफुल मैसेज के साथ कंपनी के लक्ष्य को दोहराया।

'हमारा मोटो साफ है: 'हर भारतीय के लिए किफायती AI, ताकि भारत में अर्थव्यवस्था और जीवन के हर पहलू को बदला जा सके।' यही रिलायंस का संकल्प है।' रिलायंस फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप के नतीजे घोषित रिलायंस फाउंडेशन ने हाल ही में अपने सालाना स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नतीजे घोषित किए। 2025-26 एकेडमिक साल के लिए, फाउंडेशन ने 5,000 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स और 100 पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स को चुना है, जिन्हें उनकी हायर स्टडीज़ के लिए फाइनेंशियल मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम के तहत, अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स 2 लाख रुपये तक के लिए एलिजिबल हैं, जबकि पोस्टग्रेजुएट स्कॉलर्स को 6 लाख रुपये का ग्रांट मिलता है।