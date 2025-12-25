Language
    एलन कोटा देगा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नीट की निशुल्क कोचिंग, प्रवेश प्रक्रिया शुरू

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:28 AM (IST)

    एलन कोटा देगा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नीट की निशुल्क कोचिंग (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, कोटा। एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास एवं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में संचालित एलन शिक्षा संबल अभियान निशुल्क नीट कोचिंग के तीसरे सत्र की प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। एलन परिवार के पितृ पुरुष लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह शुरुआत की गई।

    एलन के निदेशक डॉ. गोविन्द माहेश्वरी, राजेश माहेश्वरी, नवीन माहेश्वरी व डॉ.बृजेश माहेश्वरी ने संकल्प कैम्पस में यह शुरुआत की। इस योजना के तहत उत्तर भारत के हिन्दी भाषी प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के चयनित 126 विद्यार्थियों को नीट-यूजी के लिए निशुल्क कोचिंग के साथ-साथ निशुल्क आवास व भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

    इसमें 81 छात्राएं एवं 45 छात्र शामिल हैं। योजना के तहत एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी की एक साल के लिए निशुल्क कोचिंग दी जा रही है।