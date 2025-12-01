अब मोबाइल चोरी होने की टेंशन नहीं! सभी स्मार्टफोन में प्रीलोड होगा 'संचार साथी' ऐप; सरकार ने आदेश किए जारी
भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को नए फोन में 'संचार साथी' ऐप प्रीलोड करने का निर्देश दिया है। इस ऐप के माध्यम से यूजर संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं, IMEI नंबर चेक कर सकते हैं और चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह ऐप साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इससे चोरी हुए फोन को ढूंढने में मदद मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नए मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से सरकार का साइबर सुरक्षा ऐप Sanchar Saathiप्रीलोड करें। यह आदेश निजी तौर पर जारी किया गया है और इससे Apple जैसी कंपनियों के साथ टकराव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि Apple आमतौर पर सरकारी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देता।
भारत दुनिया के सबसे बड़े फोन बाजारों में से एक है, जहां 1.2 अरब से ज्यादा ग्राहक हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में लॉन्च हुए इस ऐप की मदद से अब तक 7 लाख से ज्यादा खोए फोन वापस मिले हैं, जिनमें सिर्फ अक्टूबर में ही 50 हजार फोन शामिल हैं। इस आदेश का असर Apple, Samsung, Vivo, Oppo और Xiaomi जैसी सभी कंपनियों पर पड़ेगा।
90 दिनों का मिला समय
28 नवंबर के आदेश के मुताबिक, बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिन के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नए फोन में 'संचार साथी' प्रीलोड हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि यूजर इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। जो फोन पहले से सप्लाई चेन में हैं, उनमें यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जाएगा।
एक सूत्र ने बताया कि एप्पलअपने फोन में केवल अपनी कंपनी के ऐप प्रीलोड करता है। उसकी नीति किसी भी सरकारी या थर्ड-पार्टी ऐप को प्री-इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती। एप्पल, सेमसंगऔर शाओमीने इस आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही टेलिकॉम मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है।
क्या होता है IMEI नंबर?
दो उद्योग स्रोतों ने बताया कि आदेश जारी करने से पहले कंपनियों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। सरकार ने आदेश में कहा है कि यह ऐप टेलिकॉम साइबर सुरक्षा के गंभीर खतरे, जैसे नकली या बदले हुए IMEI नंबर को रोकने के लिए जरूरी है। IMEI एक 14–17 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जिससे चोरी हुए फोन को नेटवर्क से ब्लॉक किया जाता है।
संचार साथी ऐप के फायदे
संचार साथीऐप में यूजर संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं, IMEI नंबर चेक कर सकते हैं और चोरी या खोए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। लॉन्च के बाद से ऐप को 50 लाख से अधिक डाउनलोड मिले हैं। इसके जरिए 3.7 लाख से ज्यादा चोरी या खोए फोन ब्लॉक हुए हैं और 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन बंद किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि यह ऐप साइबर खतरे को रोकने, चोरी हुए फोन ढूंढने और नकली मोबाइल को बाजार में आने से रोकने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
