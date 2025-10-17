Language
    अजमेर में फर्जी बर्थडे पार्टी में बुलाकर दोस्त की हत्या, 6 फीट गहरे गड्ढे में दबाई लाश

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    राजस्थान के अजमेर में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने लेखराज को जन्मदिन की झूठी पार्टी में बुलाकर मारा और शव को छह फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। दुर्गंध छिपाने के लिए नमक भी डाला गया। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

    अजमेर में बर्थडे पार्टी के नाम दोस्तों ने की युवक की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अजमेर में जमीनी विवाद को लेकर हुए एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस हत्या के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हत्याकर शव को छिपाने के लिए उसे 6 फीट गहरे गड्डे में दफनाया था। ताकि किसी को इसकी भनक ना लग सके।

    अजमेर पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने लेखराज नामक व्यक्ति को एक नकली जन्मदिन की पार्टी में फुसलाकर बुलाया। यहां आने के बाद उसकी हत्या कर दी। वहीं, हत्या के राज को छिपाने के लिए उसे 6 से 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। यही नहीं शव से कोई गंध नहीं आए इसके लिए शव के साथ नमक की बोरियां भी रख दी थी।

    अजमेर के सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने एक लड़के से लापता होने की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की थी, जिसके पिता लेखराज लापता हो गए थे।

    जानिए क्या बोली पुलिस

    एएसपी जांगिड़ ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "14 तारीख को एक लड़के के बारे में सूचना मिली थी, जिसके पिता लेखराज एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद लापता हो गए थे। लेखराज की लावारिस मोटरसाइकिल मिली, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि लेखराज, श्याम सिंह रावत द्वारा आयोजित एक नकली जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुआ था, जिसके साथ उसका जमीनी विवाद था।"

    गंध छिपाने के लिए रखी नमक की बोरियां

    एएसपी जांगिड़ ने आगे बताया कि लेखराज को पार्टी में फुसलाकर बुलाया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव कोटा के पास छह से सात फुट गहरे गड्ढे में मिला, जहां गंध छिपाने के लिए नमक की बोरियां रखी हुई थीं।

    पांच लोग गिरफ्तार

    पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे और गिरफ्तारियाँ होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उत्तरी सर्कल की पूरी टीम के व्यापक प्रयासों के बाद, पुलिस ने शव बरामद किया है और अब तक पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। आगे की जाँच जारी है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)


