    पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक युवक की गोली मारकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:54 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके में बदमाशों ने दो युवकों को गोली मार दी। मृतक की पहचान उमाम के रूप में हुई है। घायल नदीम को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया, यहां से इसे जीटीबी रेफर कर दिया है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में अज्ञात बदमाशों ने दो युवकों को गोली मार दी। मृतक की पहचान उमाम के रूप में हुई है। घायल नदीम को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया, यहां से इसे जीटीबी रेफर कर दिया है। 

    बताया गया कि घायल अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। शास्त्री पार्क पुलिस पता लगा रही है कि वारदात क्यों और किसने अंजाम दी है।

    वहीं, पुलिस आपसी रंजिश या लूटपाट की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है। हमलावरों की तलाश जारी है।