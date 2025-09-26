Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अजमेर की सेंट्रल जेल से कैदी फरार, जोधपुर कारागार से किया गया था शिफ्ट

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:21 PM (IST)

    अजमेर सेंट्रल जेल की ओपन जेल से एक सजायाफ्ता बंदी फरार हो गया है। सिविल लाइन्स थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बाड़मेर निवासी बाबू खां उर्फ लालू खां जो जोधपुर जेल में था उसे 23 सितंबर 2023 को अजमेर ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था। 24 सितंबर को सुबह हाजिरी हुई लेकिन शाम को वह गायब पाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    23 सितम्बर को अजमेर के ओपन जेल में रखने के आदेश हुए थे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अजमेर सेंट्रल जेल की ओपन जेल से सजायाफ्ता बंदी के फरार होने की रिपोर्ट सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने दर्ज की है। थानाधिकारी शम्भू सिंह के अनुसार अजमेर सेंट्रल जेल प्रहरी विजय कुमार ने बाडमेर निवासी बाबू खां उर्फ लालू खां नाम के सजायाफ्ता बंदी के ओपन जेल अजमेर से फरार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाधिकारी ने बताया कि नवाड़ा बेरा पुलिस थाना मंडली जिला बाड़मेर का रहने वाला बाबू खां सेशन न्यायालय के आदेश पर जोधपुर जेल में था। जहां से उसे गत 23 सितम्बर 25 को अजमेर के ओपन जेल में रखने के आदेश हुए थे। बंदी को अजमेर ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया।

    24 सितम्बर को बंदी की सुबह हाजिरी हुई। जैसा कि सुबह के हाजिरी के बाद ओपन जेल का बंदी काम कर मजूरी के लिए जाते हैं चला गया था किन्तु शाम को हाजिरी के समय बंदी उपस्थित नहीं हुआ। इस अवस्था में जेल प्रहरी विजय कुमार ने सिविल लाइन्स पुलिस को लिखित सूचना दी है जिस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बंदी की तलाश शुरू कर दी गई है।

    यह भी पढ़ें- अजमेर दरगाह में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश, विरोध करने पर होगी कानूनी कार्यवाही