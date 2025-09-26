अजमेर की सेंट्रल जेल से कैदी फरार, जोधपुर कारागार से किया गया था शिफ्ट
अजमेर सेंट्रल जेल की ओपन जेल से एक सजायाफ्ता बंदी फरार हो गया है। सिविल लाइन्स थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बाड़मेर निवासी बाबू खां उर्फ लालू खां जो जोधपुर जेल में था उसे 23 सितंबर 2023 को अजमेर ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था। 24 सितंबर को सुबह हाजिरी हुई लेकिन शाम को वह गायब पाया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अजमेर सेंट्रल जेल की ओपन जेल से सजायाफ्ता बंदी के फरार होने की रिपोर्ट सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने दर्ज की है। थानाधिकारी शम्भू सिंह के अनुसार अजमेर सेंट्रल जेल प्रहरी विजय कुमार ने बाडमेर निवासी बाबू खां उर्फ लालू खां नाम के सजायाफ्ता बंदी के ओपन जेल अजमेर से फरार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
थानाधिकारी ने बताया कि नवाड़ा बेरा पुलिस थाना मंडली जिला बाड़मेर का रहने वाला बाबू खां सेशन न्यायालय के आदेश पर जोधपुर जेल में था। जहां से उसे गत 23 सितम्बर 25 को अजमेर के ओपन जेल में रखने के आदेश हुए थे। बंदी को अजमेर ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया।
24 सितम्बर को बंदी की सुबह हाजिरी हुई। जैसा कि सुबह के हाजिरी के बाद ओपन जेल का बंदी काम कर मजूरी के लिए जाते हैं चला गया था किन्तु शाम को हाजिरी के समय बंदी उपस्थित नहीं हुआ। इस अवस्था में जेल प्रहरी विजय कुमार ने सिविल लाइन्स पुलिस को लिखित सूचना दी है जिस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बंदी की तलाश शुरू कर दी गई है।
