ठाकरे परिवार के मिलन के बाद BMC Elections में अजित पवार लेकर आ सकते हैं नया ट्विस्ट, पढ़िए कैसे?
मुंबई नगर निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। वहीं, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगले महीने होने वाल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई नगर निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। ठाकरे परिवार के मिलन के बाद बीएमसी चुनाव एक नया मोड़ आया है। वहीं, सत्ताधारी महायुति का हिस्सा अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगले महीने होने वाले चुनाव में नया ट्विस्ट ला सकती है।
एनसीपी (अजित पवार) स्वतंत्र अभियान शुरू कर सकती है। पवार और सीनियर नेता सुनील तटकरे शाम 7 बजे अनुशक्तिनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह वही इलाका है जिसका प्रतिनिधित्व पार्टी नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक करती हैं, जो महायुति के बाकी सदस्यों के साथ चल रहे विवाद के केंद्र में हैं।
एनसीपी शुरू कर सकती है स्वतंत्र अभियान
बुधवार शाम की मीटिंग से शायद यह बात हेडलाइन बनेगी कि एनसीपी 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) चुनाव के लिए स्वतंत्र रूप से कैंपेन चलाएगी।
ऐसा क्यों कर सकती है एनसीपी?
विवाद का मुद्दा बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी के इंचार्ज के तौर पर नवाब मलिक की नियुक्ति है। महायुति ने उनके पद संभालने पर आपत्ति जताई थी और उन पर लगे आरोपों की ओर इशारा किया था कि उनका संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े प्रॉपर्टी खरीदने से है।
मलिक को 2022 में मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। वह स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं, लेकिन भाजपा लगातार इन आरोपों का हवाला देकर उनसे दूरी बनाए हुए है।
एनसीपी से भाजपा ने क्यों बनाई दूरी?
जैसे-जैसे महायुति में सीट बंटवारे की बातचीत तेज होने लगी है, भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख अमित सातम ने घोषणा की कि अगर नवाब मलिक मुंबई में एनसीपी का नेतृत्व करते रहे तो उनकी पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी।
लेकिन तटकरे ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि एनसीपी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगी; यह तब हुआ जब कई भाजपा नेताओं ने नवाब मलिक के नेतृत्व वाले सहयोगी के साथ काम करने में 'असुविधा' जताई थी।
फिर भी, अजीत पवार और एनसीपी को चुनाव से पहले सीट-शेयरिंग बातचीत से बाहर रखने का फैसला सिर्फ विचारधारा की वजह से नहीं है। भाजपा का मानना है कि यह चुनावी गणित के हिसाब से भी सही है।
2017 के पिछले बीएमसी चुनाव में एनसीपी के नौ में से सात कॉर्पोरेटर मुंबई के पूर्वी उपनगरों से आए थे, जो मुस्लिम और दलित आबादी वाले इलाके हैं और जहां मलिक का दबदबा है। लेकिन भाजपा के साथ औपचारिक गठबंधन और उसके हिंदू-फर्स्ट कैंपेन से इस वोटर बेस के नाराज होने का खतरा है।
भाजपा के लिए फायदे का सौदा क्यों?
भाजपा के नजरिए से अगर देखा जाए तो यह उसके लिए फायदेमंद है। अगर एनसीपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो चुनाव के बाद उसके नंबर महायुति के कुल वोटों में जोड़े जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी यह अल्पसंख्यक वोटों को बांटने में मदद करेगी, जिससे मुख्य रूप से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नुकसान होगा।
अजित पवार की होगी घर वापसी?
इस बीच, अजित पवार का इस बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ना (शायद) महाराष्ट्र की पहले से ही जटिल राजनीतिक कहानी में कई छोटी-छोटी कहानियों में से एक है। उदाहरण के लिए आज सुबह ठाकरे भाइयों ने 20 साल पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी। अजित पवार के लिए भी 'घर वापसी' की अटकलें लगाई जा रही हैं, भले ही वह अस्थायी हो।
ऐसी खबरें हैं कि अजित पवार अपने चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के साथ फिर से हाथ मिला सकते हैं, जिनसे वह 2023 में विवादित तरीके से अलग होकर भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गए थे।
एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि हालांकि, यह गठबंधन सिर्फ पुणे नगर निगम चुनाव के लिए होगा और वह भी तभी जब शरद पवार को समर्थन करने वालों का शक दूर हो जाए।
