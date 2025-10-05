त्योहारी सीजन में भी नहीं बढ़ेगा फ्लाइट का किराया, एयरलाइंस को सरकार के सख्त निर्देश

त्योहारी सीजन में हवाई किराये में वृद्धि को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों को अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का निर्देश दिया है। इंडिगो 42 सेक्टरों में 730 उड़ानें स्पाइसजेट 38 सेक्टरों में 546 उड़ानें और एयर इंडिया 20 सेक्टरों में 486 नई उड़ानें शुरू करेंगी। मंत्रालय हवाई किराये पर नियंत्रण रखने और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए सतर्क है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और प्रमुख घरेलू हवाई मार्गों में सामान्य किराये में वृद्धि का रुख है। ऐसे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से सभी घरेलू एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वह त्योहारी सीजन में ज्यादा मांग को देखते हुए ज्यादा उड़ानों की व्यवस्था करें।

इसका संज्ञान भी एयरलाइनों ने लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को निजी एयरलाइनों की तरफ से बताया गया है कि इस त्योहारी सीजन में प्रमुख चयनित हवाई मार्गों में वह कम से कम 1762 नई उड़ान सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं।

20 सेक्टरों में कुल 486 नई उड़ानों की घोषणा सबसे ज्यादा उड़ान सेवाएं इंडिगो की तरफ से 42 सेक्टरों में कुल 730 उड़ान चलाने की सूचना दी गई है। दूसरे स्थान पर स्पाइस जेट है जिसने 38 सेक्टरों पर 546 उड़ान चलाने की बात कही है। तीसरे स्थान पर एयर इंडिया और इसकी सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस है जिसने 20 सेक्टरों में कुल 486 नई उड़ानों की घोषणा की है।

मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय पूरी स्थिति पर नजर रखेगा और हवाई यात्रा करने वाले के हितों की सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा। यह देखेगा कि त्योहारी सीजन में ग्राहकों को अनाप-शनाफ किराया नहीं देना पड़े। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब त्योहारी सीजन में हवाई किराये में वृद्धि को रोकने के लिए मंत्रालय के स्तर पर मुस्तैदी दिखाई गई है। पहले भी ऐसा होता रहा है लेकिन उसका कई बार असर खास नहीं होता है।

2025 में कुल 1.29 करोड़ लोगों ने विमान यात्राएं की एयरलाइनों का कहना है कि हवाई किराया मांग और आपूर्ति के बीच समीकरण पर निर्भर करता है। जब मांग काफी ज्यादा हो जाती है और उपलब्ध सीटों की संख्या कम होती है तो किराया भी कई बार बहुत बढ़ जाता है। त्योहारी सीजन में अक्सर यह देखा गया है कि सामान्य किराये के मुकाबले पांच-छह गुना तक बढ़ जाते हैं।