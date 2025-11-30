Language
    Video: एयरबस A-320 में कैसे आई गड़बड़ी? IAF के रिटायर्ड पायलट ने डेमो देकर समझाया पूरा मामला

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    इंडियन एयर फोर्स के एक रिटायर्ड पायलट ने एयरबस A320 सिम्युलेटर पर फ्लाइट-कंट्रोल की खराबी का डेमो दिया, जिसके कारण 6,000 से अधिक विमानों को ग्राउंडेड करना पड़ा। कैप्टन (रिटायर्ड) एहसान खालिद ने बताया कि ELAC 2 में सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण एयरबस ने यह निर्देश जारी किया। उन्होंने सोलर रेडिएशन से डेटा करप्शन को भी खराबी का कारण बताया।

    एयरबस A-320 में कैसे आई गड़बड़ी? (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन एयर फोर्स (IAF) के एक रिटायर्ड पायलट ने एयरबस A320 सिम्युलेटर पर फ्लाइट-कंट्रोल की उस खराबी के बारे में डेमो देकर बताया, जिसकी वजह से 6,000 से ज्यादा विमानों को ग्राउंडेड करना पड़ा।

    नोएडा के DLF मॉल में A320 सिम्युलेटर सेंटर में फिल्माए गए एक वीडियो में, कैप्टन (रिटायर्ड) एहसान खालिद ने उन गड़बड़ियों का सही क्रम बताया, जिनकी वजह से एयरबस ने हजारों A320-फैमिली के एयरक्राफ्ट को दुनिया भर में ग्राउंडिंग पर लगा दिया था।

    ELAC 2 में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम- एहसान खालिद

    न्यूज एजेंसी PTI द्वारा शेयर की गई क्लिप में, खालिद बताते हैं कि कैसे एयरक्राफ्ट के मुख्य फ्लाइट-कंट्रोल कंप्यूटर में से एक में खराबी आने से पायलट के इनपुट के बिना जेट चल सकता है। एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर का जिक्र करते हुए वे कहते हैं, “2024 के सॉफ्टवेयर अपग्रेड में जो प्रॉब्लम मिली है, वह यह है कि ELAC 2 में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है।”

    “इन कंप्यूटर का मकसद सही कंट्रोल इनपुट देना, इंडिकेशन देना और फॉल्ट को मॉनिटर करना है। वे असल में एयरक्राफ्ट का ब्रेन और नर्वस सिस्टम हैं… जब पायलट कंट्रोल को आगे बढ़ाता है, तो इससे एयरक्राफ्ट नीचे की ओर झुकेगा। अगर यह अपने आप होता है, तो प्रॉब्लम है।”

     

    'ELAC 1 और ELAC 2 एयरक्राफ्ट के ब्रेन और नर्वस सिस्टम'

    दर्शकों को सिम्युलेटर पैनल दिखाते हुए उन्होंने कहा, “यह एलिवेटर और एलरॉन कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नंबर 1 और कंप्यूटर नंबर 2… यह ELAC 1 है… और यह ELAC 2 है। ये दो कंप्यूटर इंटरैक्शन पैनल हैं। ELAC 1 एयरक्राफ्ट के रोलिंग को कंट्रोल करता है, और ELAC 2 पिचिंग को कंट्रोल करता है। हालांकि, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, तो दूसरा दोनों रोल कर सकता है।”

    उन्होंने बताया कि फॉल्ट खास तौर पर दूसरी यूनिट में है। “ELAC 2… में एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। ये असल में एयरक्राफ्ट के ब्रेन और नर्वस सिस्टम हैं।”

    एयरबस के डायरेक्टिव को किस वजह से ट्रिगर किया गया

    यह असल दुनिया में हुई एक फेलियर के बाद आया, जिसके कारण एयरबस ने ऑपरेटरों को 6,000 से ज्यादा A320-फैमिली एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने का निर्देश दिया था।

    यह डायरेक्टिव अक्टूबर में एक जेटब्लू A320 से जुड़ी एक घटना के बाद जारी किया गया था, जब एयरक्राफ्ट ने पायलटों के किसी इनपुट के बिना अचानक नोज नीचे कर ली थी। फ्लाइट को टैम्पा की ओर डायवर्ट किया गया और जांच करने वालों को बाद में पता चला कि ELAC 2 कंप्यूटर के अंदर डेटा करप्शन की वजह से यह अचानक मैनूवर हुआ था।

    सोलर रेडिएशन से आई गड़बड़ी

    एयरबस इंजीनियरों ने बाद में इस समस्या को तेज सोलर रेडिएशन से जोड़ा, जो क्रूजिंग ऊंचाई पर कुछ ELAC यूनिट्स पर चल रहे सॉफ्टवेयर में दखल दे सकता है। यह दखल डेटा पाथवे को करप्ट कर सकता है और एयरक्राफ्ट को गलत वैल्यू को सही कंट्रोल इनपुट के तौर पर समझने के लिए आगे बढ़ा सकता है।

    कैसे काम करती है यह गड़बड़ी?

    A320 एयरक्राफ्ट को स्टेबल रखने के लिए कई बैकअप कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और ELAC यूनिट सबसे जरूरी हैं क्योंकि वे कंट्रोल करते हैं कि प्लेन कैसे ऊपर या नीचे झुकता है और बाएं या दाएं लुढ़कता है। यह प्रॉब्लम तब होती है जब ज्यादा सोलर रेडिएशन ELAC सॉफ्टवेयर में दखल देता है।

    तेज सोलर एक्टिविटी के दौरान, छोटे चार्ज्ड पार्टिकल एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस सकते हैं और कंप्यूटर के डेटा चेक को कन्फ्यूज कर सकते हैं।

    अचानक नीचे आने लगा प्लेन

    जेटब्लू के मामले में यही हुआ था। ELAC 2 कंप्यूटर को खराब डेटा मिला और उसने इसे ऐसे ट्रीट किया जैसे पायलट ने एयरक्राफ्ट को नाक से नीचे धकेल दिया हो, भले ही किसी ने कंट्रोल को छुआ न हो। क्रू के रिएक्ट करने और मैनुअल कंट्रोल वापस लेने से पहले ही एयरक्राफ्ट अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गया।

    हालांकि ऐसे रेडिएशन स्पाइक बहुत कम होते हैं, एयरबस ने तय किया कि बिना कमांड के मूवमेंट का रिस्क इतना सीरियस था कि पूरे फ्लीट में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी।

    इसे भी पढ़ें: सोलर रेडिएशन से Airbus डगमगाया; भारत पर असर कितना, 6000 हवाई जहाज रिकॉल करने की Inside Story

     