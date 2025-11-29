सोलर रेडिएशन से Airbus डगमगाया; भारत पर असर कितना, 6000 हवाई जहाज रिकॉल करने की Inside Story

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरबस ने फ्लाइट-कंट्रोल सॉफ्टवेयर में एक गंभीर समस्या का पता चलने के बाद दुनिया भर में लगभग 6,000 A320 जेट की तुरंत मरम्मत का ऑर्डर दिया है। BBC के मुताबिक, इस हफ्ते एयरबस ने अपने हजारों A320-फैमिली के एयरक्राफ्ट को तुरंत सेफ्टी चेक और सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद हवाई यात्रा में अचानक रुकावट आई।

यह कदम तब उठाया गया जब इंजीनियरों को पता चला कि सूरज से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन के तेज धमाके उन कंप्यूटर में रुकावट डाल सकते हैं जो प्लेन के ऊंचाई के डेटा को कंट्रोल करते हैं। यह समस्या दुनिया भर में लगभग 6,000 A320-सीरीज के एयरक्राफ्ट पर असर डालती है, जिसमें A318, A319, A320 और A321 मॉडल शामिल हैं।

एयरबस के मुताबिक, यह समस्या अक्टूबर की एक घटना की जांच के दौरान पता चली, जिसमें US और मेक्सिको के बीच जेटब्लू की एक फ्लाइट अचानक ऊंचाई खो बैठी थी, क्योंकि उसके ऑनबोर्ड सिस्टम को खराब डेटा मिला था। बाद में एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और कम से कम 15 यात्री घायल हो गए।

भारत में कितनी फ्लाइट्स पर पड़ा असर? यह गड़बड़ी A320 मॉडल के एलिवेटर ऐलेरॉन कंप्यूटर (ELAC) से जुड़ी है, जिसकी वजह से दुनिया भर में करीब 6,000 फ्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़ा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कन्फर्म किया कि भारत में कुल 338 फ्लाइट्स पर असर पड़ा, जिनमें से 270 का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जिससे वे कमर्शियल ऑपरेशन फिर से शुरू कर सकती हैं।

900 पुराने जेट में पूरी तरह बदलाव की जरूरत एयरबस के ज्यादातर प्लेन को एक आसान सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किया जा सकता है, जिसमें लगभग तीन घंटे लगते हैं। Wizz Air और EasyJet जैसी एयरलाइंस ने बताया कि उनके कई एयरक्राफ्ट पहले ही अपडेट हो चुके हैं और सर्विस में वापस आ गए हैं। हालांकि, लगभग 900 पुराने जेट को पूरी तरह से कंप्यूटर बदलने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि जब तक हार्डवेयर बदला नहीं जाता, वे पैसेंजर को नहीं ले जा सकते।

BBC के मुताबिक, यूरोप, UK और US के रेगुलेटर्स ने इमरजेंसी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जारी किए हैं, जिससे प्रभावित एयरक्राफ्ट को बिना पैसेंजर के सिर्फ फेरी फ्लाइट्स चलाने की इजाजत है, जब तक कि समस्या हल नहीं हो जाती। रिकॉल के बड़े लेवल के बावजूद, UK के बड़े एयरपोर्ट्स ने सिर्फ मामूली रुकावटों की रिपोर्ट की, जबकि ब्रिटिश एयरवेज और एयर इंडिया जैसी कुछ एयरलाइंस ने कहा कि उनके फ्लीट पर बहुत कम असर पड़ा है। हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए जरूरी कदम- एयरबस एयरबस ने एक प्रेस रिलीज में माना कि ग्राउंडिंग से देरी और कैंसलेशन हो सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह कदम सावधानी के तौर पर और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए जरूरी था।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि हालांकि यह स्थिति असामान्य है, लेकिन यह दिखाता है कि कॉस्मिक रेडिएशन जैसी बाहरी ताकतें एडवांस्ड 'फ्लाई-बाय-वायर' एयरक्राफ्ट को कुछ समय के लिए कैसे खराब कर सकती हैं, जहां कंप्यूटर फ्लाइट को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

एविएशन अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि हवाई यात्रा ट्रांसपोर्ट के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है और इसका क्रेडिट कड़े ग्लोबल सेफ्टी सिस्टम और इंडस्ट्री के तेज रिस्पॉन्स को जाता है। गड़बड़ी का समय पर पता चलने से बड़ी दुर्घटना टल गई- हर्षवर्धन एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन ने एएनआइ से बात करते हुए बताया कि इस गड़बड़ी का समय पर पता चलने से बड़ी दुर्घटना टल गई। उन्होंने कहा, "ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलिवेटर और डायल-टोन कंट्रोल सिस्टम, जो इस गड़बड़ी की वजह से समस्या दिखा रहा है, एयरक्राफ्ट के लेवलिंग को कंट्रोल करता है। इसी कंट्रोल सिस्टम से ऊंचाई का मेंटेनेंस किया जाता है।