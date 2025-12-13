दिल्ली से ज्यादा घातक हुई भोपाल से सटे औद्योगिक शहर मंडीदीप की हवा, 393 पहुंचा AQI
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोपाल से लगे रायसेन जिले का औद्योगिक शहर मंडीदीप गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। शनिवार शाम यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक का औसत 393 दर्ज हुआ। यह उसी समय दर्ज दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 से कहीं अधिक है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, मंडीदीप की हवा में पीएम-10 और पीएम 2.5 जैसे खतरनाक कणों का स्तर बढ़ने की शुरुआत शुक्रवार शाम से हो गई थी। शुक्रवार रात नौ बजे पीएम 10 377 का आंकड़ा छू चुका था। वहीं पीएम 2.5 का मान 141 पहुंच चुका था।
ठंड बढ़ने के साथ रात दो बजे यह सूचकांक बढ़कर 522 और 196 के स्तर तक पहुंच गए। सुबह चार बजे तक यह 686 का आंकड़ा छू चुका था। शनिवार 11 बजे के बाद इसमें सुधार हुआ। बताया जा रहा है कि सड़कों पर उड़ती धूल,अधूरे निर्माण कार्य और बिना किसी नियंत्रण के चल रहे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स ने प्रदूषण को और भयावह बना दिया है।
पीएम-10 और पीएम-2.5 जैसे सूक्ष्म कण हवा में घुलकर लोगों की आंखों और फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कभी-कभार पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसे जिम्मेदार अपनी उपलब्धि मान लेते हैं, जबकि हकीकत में यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है।
प्रदूषण का सीधा असर अब शहरवासियों की सेहत पर दिखने लगा है। अस्पतालों में अस्थमा, सांस की तकलीफ, फेफड़ों के संक्रमण और आंखों में जलन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में फेफड़ों के कैंसर जैसे घातक रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की प्राथमिकताओं में जनस्वास्थ्य कहीं नजर नहीं आता।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
वायु प्रदूषण से सबसे अधिक फेफड़ों में संक्रमण होता है। इससे फेफड़ों के कैंसर बनने की संभावना अधिक हो जाती है। बारीक कण आंखों में जाने से आंखों में जलन और खुजली की समस्या पैदा होती है। इसके मरीज भी बढ़ रहे हैं।- डॉ. नितेश सूर्यवंशी
मंडीदीप के प्रदूषण को लेकर एनजीटी में याचिका लगाई है। जल्दी ही उस पर सुनवाई प्रारंभ होने वाली है।- शाहिद नूर खान, पर्यावरणविद
सर्दी के कारण शहर का प्रदूषण बड़ा हुआ है। शहर के सर्विस मार्ग पर सुबह शाम पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।- केएन कटारे, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
