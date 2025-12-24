Language
    मुंबई एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के यात्रियों को मिला क्रिसमस का सरप्राइज, जानिए बॉक्स में क्या-क्या था

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:38 PM (IST)

    मैरियट बॉनवॉय ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर आगमन करने वाले यात्रियों को सरप्राइज देने के लिए एक विशेष आयोजन किया, जिससे त्योहारी म ...और पढ़ें

    मुंबई एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के यात्रियों को मिला क्रिसमस का सरप्राइज (फोटो एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मैरियट बॉनवॉय ने दिसंबर 2025 में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर एक हार्टवार्मिंग क्रिसमस एक्टिवेशन आयोजित किया। आगमन करने वाले यात्रियों (मुख्य रूप से कुछचुनिंदा फ्लाइट्स जैसे बेंगलुरु से मुंबई) को बैगेज कन्वेयर बेल्ट पर उनके सामान के साथ व्यक्तिगत क्रिसमस गिफ्ट बॉक्स मिले, जिन पर यात्री की सीट नंबर लिखी हुई थी।

