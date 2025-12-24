मुंबई एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के यात्रियों को मिला क्रिसमस का सरप्राइज, जानिए बॉक्स में क्या-क्या था
मैरियट बॉनवॉय ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर आगमन करने वाले यात्रियों को सरप्राइज देने के लिए एक विशेष आयोजन किया, जिससे त्योहारी म ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मैरियट बॉनवॉय ने दिसंबर 2025 में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर एक हार्टवार्मिंग क्रिसमस एक्टिवेशन आयोजित किया। आगमन करने वाले यात्रियों (मुख्य रूप से कुछचुनिंदा फ्लाइट्स जैसे बेंगलुरु से मुंबई) को बैगेज कन्वेयर बेल्ट पर उनके सामान के साथ व्यक्तिगत क्रिसमस गिफ्ट बॉक्स मिले, जिन पर यात्री की सीट नंबर लिखी हुई थी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।