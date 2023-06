रूस के मगदान में फंसा एयर इंडिया का विमान लौटा मुंबई, इंजन में खराबी के बाद हुई थी आपात लैंडिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। रूस के मगदान में फंसे एयर इंडिया का बोइंग विमान एकदम दुरुस्त हो गया है और मुंबई लौट आया है। एक सूत्र के मुताबिक, विमान में दो पायलट और चालक दल के आठ सदस्य थे।

इससे पहले विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था,

Our B777-200LR aircraft, which was grounded in Magadan, Russia following the diversion of AI173 DEL-SFO on 6th June, has departed GDX and is on its way to Mumbai (BOM). We can confirm that a defect in the oil system of one of the aircraft’s engines has been rectified by our… pic.twitter.com/dxxJ7FIln3