'तुम जहां भी हो...', कॉमेडियन ने एअर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट को किया याद; सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जिनको हम अक्सर याद करके मुस्कुराते हैं। भले ही हम किसी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही कहानी स्टैंड-अप कॉमेडियन अदिति मित्तल ने भी शेयर की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, कॉमेडियन ने हाल ही में एक फ्लाइट अटेंडेंट की दिल को छू लेने वाली याद शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे एअर इंडिया की फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति ने उनके मुश्किल भरे पलों में उन्हें हिम्मत दी। अदिति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट में इसका पूरा किस्सा बताया है।

कॉमेडियन ने शेयर की पुरानी याद इंस्टा पर शेयर किए गए एक वीडियो में अदिति ने बताया कि कैसे 2017 में मुंबई वापस आने वाली अपनी इमरजेंसी फ्लाइट के दौरान एअर इंडिया क्रू मेंबर प्रीति से हुई मुलाकात हुई, जिसने उनकी काफी मदद की।

बता दें कि अदिति मित्तल लंदन में एक कार्यक्रम में परफॉर्म कर रही थीं। उसी वक्त उन्हें अपने पिता की अचानक मौत की बुरी खबर मिली। पोस्ट में अदिति ने बताया कि उन्होंने घर के लिए जल्द से जल्द फ्लाइट बुक कर ली। सफर के दौरान, फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति ने उनकी परेशानी देखी। इसके बाद अटेंडेंट ने बार-बार उनके पास आकर उनकी परेशानी पूछने की कोशिश की।

अटेंडेंट ने कैसे की मित्तल की मदद? जब अदिति मित्तल की परेशानी और चेहरे की उदासी को प्रीति ने बार-बार देखा, तो उसने पहले आकर अदिति से बात की और फिर उन्हें हिम्मत देने के लिए बहुत ध्यान रखा, बार-बार उनका हालचाल पूछा और सफर में उन्हें आराम देने के लिए ड्रिंक्स दीं। हालांकि, मित्तल अपनी सीट पर बैठी रहीं।