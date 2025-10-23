'तुम जहां भी हो...', कॉमेडियन ने एअर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट को किया याद; सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी
स्टैंड-अप कॉमेडियन अदिति मित्तल ने एअर इंडिया की फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति के साथ एक दिल छू लेने वाली कहानी साझा की। 2017 में, अपने पिता की मृत्यु के बाद मुंबई लौटते समय, प्रीति ने अदिति को हिम्मत दी और उनके दुख को कम करने में मदद की। प्रीति ने अदिति को अपने पिता के बारे में मजेदार कहानियाँ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें मुश्किल समय में सांत्वना मिली।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जिनको हम अक्सर याद करके मुस्कुराते हैं। भले ही हम किसी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही कहानी स्टैंड-अप कॉमेडियन अदिति मित्तल ने भी शेयर की है।
दरअसल, कॉमेडियन ने हाल ही में एक फ्लाइट अटेंडेंट की दिल को छू लेने वाली याद शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे एअर इंडिया की फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति ने उनके मुश्किल भरे पलों में उन्हें हिम्मत दी। अदिति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट में इसका पूरा किस्सा बताया है।
कॉमेडियन ने शेयर की पुरानी याद
इंस्टा पर शेयर किए गए एक वीडियो में अदिति ने बताया कि कैसे 2017 में मुंबई वापस आने वाली अपनी इमरजेंसी फ्लाइट के दौरान एअर इंडिया क्रू मेंबर प्रीति से हुई मुलाकात हुई, जिसने उनकी काफी मदद की।
बता दें कि अदिति मित्तल लंदन में एक कार्यक्रम में परफॉर्म कर रही थीं। उसी वक्त उन्हें अपने पिता की अचानक मौत की बुरी खबर मिली। पोस्ट में अदिति ने बताया कि उन्होंने घर के लिए जल्द से जल्द फ्लाइट बुक कर ली। सफर के दौरान, फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति ने उनकी परेशानी देखी। इसके बाद अटेंडेंट ने बार-बार उनके पास आकर उनकी परेशानी पूछने की कोशिश की।
अटेंडेंट ने कैसे की मित्तल की मदद?
जब अदिति मित्तल की परेशानी और चेहरे की उदासी को प्रीति ने बार-बार देखा, तो उसने पहले आकर अदिति से बात की और फिर उन्हें हिम्मत देने के लिए बहुत ध्यान रखा, बार-बार उनका हालचाल पूछा और सफर में उन्हें आराम देने के लिए ड्रिंक्स दीं। हालांकि, मित्तल अपनी सीट पर बैठी रहीं।
अंत में फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति ने मित्तल से पूछा कि अगर आप किसी बात से परेशान हैं, तो आप शेयर कर सकती हैं। मित्तल ने तब बताया कि वह अपने पिता की अचानक मौत के बाद भारत लौट रही थीं और बहुत दुखी थीं। जवाब में, प्रीति ने बहुत हमदर्दी दिखाई। उसने सुझाव दिया कि जब भी वह फ्लाइट में उनके पास से गुज़रें, तो मित्तल अपने पिता के बारे में एक मजेदार कहानी शेयर कर सकती हैं, जो उनके दुख को कम करने का एक छोटा लेकिन असरदार तरीका होगा।
कॉमेडियन ने बताया कि तरीका कितना काम आया?
प्रीति को याद करते हुए कॉमेडियन अदिति मित्तल ने अपने वीडियो पोस्ट में कहा कि मैं उनके बारे में बात करने के लिए इतनी बेताब थी कि मैंने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। जब भी वह मेरे पास से गुज़रतीं, मैं उन्हें कुछ न कुछ बताती। अब, मेरे पास मेरे पापा के कुछ मजेदार पलों का लिखा हुआ कलेक्शन है। जब भी मुझे उनके खोने या दुख का वह जाना-पहचाना एहसास होता है, तो मैं उन पलों को याद करती हूं और वे मुझे हंसाते हैं।
लोगों ने किए कमेंट
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक यूजर ने लिखा, "यह पूरी दुनिया में मेरा सबसे पसंदीदा दिवाली वीडियो है। अदिति, प्रीति और हर दयालु इंसान को दिवाली की शुभकामनाएं।
