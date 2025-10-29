Air India हादसे के 5 महीने बाद CEO का बयान, बताया पीड़ितों के लिए क्या कर रही कंपनी; कब आएगी फाइनल रिपोर्ट?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया (Air India) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने कहा कि जून में हुआ विमान हादसा विनाशकारी और दुखद था। उन्होंने बताया कि एयरलाइन कंपनी पीड़ित परिवारों और हादसे से जुड़े सभी लोगों की हर संभव मदद कर रही है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सहूलियत मिल सके।

विल्सन ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 'एविएशन इंडिया एंड साउथ एशिया 2025' सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि हादसे की अंतरिम जांच रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि विमान, इंजन या संचालन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी।

अंतरिम रिपोर्ट का है इंतजार उन्होंने कहा, "हम सभी अंतरिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर उससे कुछ सीखने को मिलता है तो हम निश्चित रूप से सुधार करेंगे।" बता दें, 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI171 टेकऑफ के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई, जिनमें 241 यात्री और बाकी क्रू मेंबर शामल थे।

विल्सन ने कहा कि हादसे के बाद एअर इंडिया ने पीड़ित परिवारों जमीन पर मौजूद कर्मचारियों और बचाव दलों को हर तरह से सहयोग देने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने अंतरिम मुआवजा प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब अंतिम मुआवजे पर काम चल रहा है।

जांच रिपोर्ट में क्या आया ? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि टेकऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई एक सेकेंड के अंतर में बंद हो गई, जिससे कॉकपिट में भ्रम की स्थिति बन गई।