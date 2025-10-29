Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Air India हादसे के 5 महीने बाद CEO का बयान, बताया पीड़ितों के लिए क्या कर रही कंपनी; कब आएगी फाइनल रिपोर्ट?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने जून में हुए विमान हादसे को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी पीड़ित परिवारों की मदद कर रही है। अंतरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार, विमान या इंजन में कोई खराबी नहीं थी। कंपनी अंतरिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और अंतिम मुआवजे पर काम चल रहा है। जांच में पता चला कि टेकऑफ के बाद फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी, जिससे पायलटों में भ्रम की स्थिति बनी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Air India हादसे के 5 महीने बाद CEO का बयान (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया (Air India) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने कहा कि जून में हुआ विमान हादसा विनाशकारी और दुखद था। उन्होंने बताया कि एयरलाइन कंपनी पीड़ित परिवारों और हादसे से जुड़े सभी लोगों की हर संभव मदद कर रही है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सहूलियत मिल सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विल्सन ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 'एविएशन इंडिया एंड साउथ एशिया 2025' सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि हादसे की अंतरिम जांच रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि विमान, इंजन या संचालन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी।

    अंतरिम रिपोर्ट का है इंतजार

    उन्होंने कहा, "हम सभी अंतरिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर उससे कुछ सीखने को मिलता है तो हम निश्चित रूप से सुधार करेंगे।"

    बता दें, 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI171 टेकऑफ के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई, जिनमें 241 यात्री और बाकी क्रू मेंबर शामल थे।

    विल्सन ने कहा कि हादसे के बाद एअर इंडिया ने पीड़ित परिवारों जमीन पर मौजूद कर्मचारियों और बचाव दलों को हर तरह से सहयोग देने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने अंतरिम मुआवजा प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब अंतिम मुआवजे पर काम चल रहा है।

    जांच रिपोर्ट में क्या आया?

    एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि टेकऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई एक सेकेंड के अंतर में बंद हो गई, जिससे कॉकपिट में भ्रम की स्थिति बन गई।

    रिपोर्ट के मुताबिक, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, "तुमने फ्यूल क्यों काटा?" जिस पर दूसरे ने जवाब दिया, "मैंने ऐसा नहीं किया।"

    नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान

    7 अक्टूबर को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा था कि हादसे की जांच में किसी तरह की गड़बड़ी या दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है।

    दिल्ली में आज नहीं होगी क्लाउड सीडिंग, IIT कानपुर ने बताई परीक्षण कैंसिल होने की वजह