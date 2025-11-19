Language
    'इस्लाम में आत्महत्या हराम है...', Delhi Blast के आरोपी उमर का आखिरी वीडियो देख भड़के ओवैसी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    Asaduddin Owaisi on Delhi blast Bomber Video: लाल किले के पास हुए आत्मघाती धमाके के आरोपी उमर नबी के वीडियो पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में आत्महत्या और मासूमों की हत्या हराम है और इसे 'शहादत' कहना गलतफहमी नहीं, बल्कि आतंकवाद है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल किया कि कश्मीरी आतंकी समूहों से कोई नहीं जुड़ा होने के दावे के बावजूद ऐसे लोग कहां से आ रहे हैं?  

    Hero Image

    AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर की शाम को लाल किले के सामने हुए धमाके की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आरोपी उमर नबी ने मरने से पहले वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वहीं, अब AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसपर प्रतिक्रिया दी है।

    ओवैसी का कहना है कि आत्महत्या करना इस्लाम में हराम माना जाता है और मासूमों की जान लेना बहुत बड़ा अपराध है। दरअसल उमर नबी ने अपने वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताया था, जिसपर ओवैसी का गुस्सा भड़क गया है।

    Delhi Car Blast Umar Nabi

    दिल्ली कार धमाके का आरोपी उमर नबी। फाइल फोटो

    यह आतंकवाद है: ओवैसी

    असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली धमाके के आरोपी उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आत्मघाती हमले को शहादत बता रहा है। यह एक गलतफहमी है। इस्लाम में आत्महत्या हराम है। मासूमों को मारना कब्र में जाने जैसा अपराध करने के बराबर है। यह कानून के भी खिलाफ है। वो गुमराह नहीं हैं। यह सिर्फ आतंकवाद है और कुछ नहीं।"

    अमित शाह से पूछा सवाल

    दिल्ली कार धमाके को लेकर ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है। ओवैसी के अनुसार,

    ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के दौरान अमित शाह ने संसद में सभी को भरोसा दिया था कि पिछले 6 महीने में कोई भी कश्मीरी आतंकवादी समूहों से नहीं जुड़ा है। तो अब यह लोग कहां से आ गए? इस ग्रुप को न ढूंढ पाने की असफलता का जिम्मेदार कौन होगा?

    बता दें कि दिल्ली धमाके के आरोपी उमर नबी का यह वीडियो उसके भाई के फोन में मिला है। जांच एजेंसियों को शक है कि हमले से ठीक पहले यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में उमर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता दिखाई दे रहा है।

