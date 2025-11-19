'इस्लाम में आत्महत्या हराम है...', Delhi Blast के आरोपी उमर का आखिरी वीडियो देख भड़के ओवैसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर की शाम को लाल किले के सामने हुए धमाके की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आरोपी उमर नबी ने मरने से पहले वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वहीं, अब AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसपर प्रतिक्रिया दी है।

ओवैसी का कहना है कि आत्महत्या करना इस्लाम में हराम माना जाता है और मासूमों की जान लेना बहुत बड़ा अपराध है। दरअसल उमर नबी ने अपने वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताया था, जिसपर ओवैसी का गुस्सा भड़क गया है।

दिल्ली कार धमाके का आरोपी उमर नबी। फाइल फोटो यह आतंकवाद है: ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली धमाके के आरोपी उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आत्मघाती हमले को शहादत बता रहा है। यह एक गलतफहमी है। इस्लाम में आत्महत्या हराम है। मासूमों को मारना कब्र में जाने जैसा अपराध करने के बराबर है। यह कानून के भी खिलाफ है। वो गुमराह नहीं हैं। यह सिर्फ आतंकवाद है और कुछ नहीं।"