पति की हत्या कर रसोई में गाड़ी लाश, क्राइम ब्रांच ने खोदकर निकाले अवशेष; अहमदाबाद में खौफनाक वारदात का खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के घर में एक साल पुरानी हत्या का खुलासा हुआ है। बिहार के मोहम्मद इस्राइल अकबर अली अंसारी की हड्डियां और बाल उसके ही घर की रसोई के नीचे से मिले हैं। इस हत्या के पीछे उनकी पत्नी और उसके प्रेमी का हाथ बताया जा रहा है।

इस्राइल अंसारी की शादी 2015 में रुबी से हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और बिहार के सिवान जिले से अहमदाबाद आकर बस गए थे। इस्राइल मजदूर का काम करता था और उसके दो बच्चे भी हैं। लेकिन रुबी के इमरान अकबरभाई वाघेला नाम के युवक से संबंध बन गए थे।

पत्नी से करता था मारपीट इस्राइल को यह बात मंजूर नहीं थी और इसका विरोध करता था। साथ ही, वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। बताया गया कि रुबी, उसके प्रेमी इमरान और दो अन्य लोगों ने मिलकर इस्राइल की चाकू से हत्या कर दी।

इसके बाद चारों ने घर की रसोई में प्लेटफॉर्म के नीचे गड्ढा खोदकर उसक शव दफा दिया। ऊपर से सीमेंट और टाइल लगाकर जगह को सामान्य बना दिया ताकि किसी को शक न हो। करीब एक साल बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इमरान को गिरफ्तार किया।