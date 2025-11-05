Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पति की हत्या कर रसोई में गाड़ी लाश, क्राइम ब्रांच ने खोदकर निकाले अवशेष; अहमदाबाद में खौफनाक वारदात का खुलासा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:42 PM (IST)

    अहमदाबाद में एक साल पुरानी हत्या का खुलासा हुआ, जिसमें बिहार के मोहम्मद इस्राइल की हड्डियां रसोई के नीचे मिलीं। पत्नी रुबी और उसके प्रेमी इमरान ने मिलकर हत्या की थी, क्योंकि इस्राइल को उनके संबंध पर आपत्ति थी और वह रुबी से मारपीट करता था। इमरान गिरफ्तार, रुबी फरार।

    prefferd source google
    Hero Image

    पति की हत्या कर रसोई में गाड़ी लाश क्राइम ब्रांच ने खोदकर निकाले अवशेष (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के घर में एक साल पुरानी हत्या का खुलासा हुआ है। बिहार के मोहम्मद इस्राइल अकबर अली अंसारी की हड्डियां और बाल उसके ही घर की रसोई के नीचे से मिले हैं। इस हत्या के पीछे उनकी पत्नी और उसके प्रेमी का हाथ बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस्राइल अंसारी की शादी 2015 में रुबी से हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और बिहार के सिवान जिले से अहमदाबाद आकर बस गए थे। इस्राइल मजदूर का काम करता था और उसके दो बच्चे भी हैं। लेकिन रुबी के इमरान अकबरभाई वाघेला नाम के युवक से संबंध बन गए थे।

    पत्नी से करता था मारपीट

    इस्राइल को यह बात मंजूर नहीं थी और इसका विरोध करता था। साथ ही, वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। बताया गया कि रुबी, उसके प्रेमी इमरान और दो अन्य लोगों ने मिलकर इस्राइल की चाकू से हत्या कर दी।

    इसके बाद चारों ने घर की रसोई में प्लेटफॉर्म के नीचे गड्ढा खोदकर उसक शव दफा दिया। ऊपर से सीमेंट और टाइल लगाकर जगह को सामान्य बना दिया ताकि किसी को शक न हो। करीब एक साल बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इमरान को गिरफ्तार किया।

    पत्नी है फरार

    पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की और पुलिस को शव का ठिकाना बताया। पुलिस ने जब खुदाई कराई तो वहां से हड्डियां, बाल और कुछ अन्य अवशेष मिले। अब पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने के मामले में केस दर्ज किया है। रुबी और बाकी दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

    अंतरिक्ष में घटी बड़ी घटना, मलबे से टकराया चीन का स्पेस स्टेशन; चालक दल की वापसी टली